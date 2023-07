Zdroj: Pixabay.com PRAVDA O ALKOHOLE: Je v malom množstve naozaj prospešný pre naše zdravie? „Pohár červeného vína denne podporuje dlhovekosť.“ Je to pravda alebo ide len o nepodloženú fámu? 11. júl 2023 TOS Lifestyle

„Liek na dlhovekosť? Dajte si každý deň pohár červeného vína.“ Mnohí ste sa už určite stretli s takýmito výrokmi alebo aj článkami. Sú však tieto teórie o pozitívnych účinkoch alkoholu na zdravie človeka postavené na vedeckom základe?

Pohľad vedy

Podľa vedcov je jasná jedna vec a to, že v alkohole nie je nič, čo by bolo pre človeka priamo prospešné. Napríklad taký resveratrol a teda antioxidant, ktorému sa pripisujú vlastnosti podporujúce zdravie, je v červenom víne obsiahnutý len v nepatrných množstvách.

„V podstate aj nízka konzumácia alkoholu zvyšuje naše riziko siedmich rôznych typov rakoviny a neexistuje dôkaz, že akékoľvek ochranné účinky na iné choroby prevažujú nad zvýšením rizika rakoviny. Takže aj keď sú zdravotné riziká mierneho pitia malé, ľudia by nemali piť alkohol, aby sa pokúsili zlepšiť svoje zdravie,“ vysvetlila pre The Guardian doktorka Inge Kersbergen, ktorá je zároveň lektorkou verejného zdravia na University of Sheffield.

Škrtnite si tento dôvod

Cieľom takéhoto záveru nie je u ľudí vyvolať strach z pitia alkoholu, mimochodom, najoverenejšieho socializačného nástroja v histórii ľudstva. Sami odborníci totiž uvádzajú, že v malých množstvách sú negatívne účinky, resp. zdravotné riziká len nízke.

Cieľom je vysvetliť, že ľudia by nemali piť alkohol z dôvodu, aby sa tak pokúsili zlepšiť, resp. ochrániť svoje zdravie.

Úplne iná debata by zase bola pri častej konzumácii alkoholu, kde odborníci bijú na poplach.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk