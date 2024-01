10. január 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Prechod na elektromobily môže Slovensku zlomiť väz! Hrozí ZÁNIK 85-tisíc pracovných miest Veľká zahraničná agentúra vyjadrila obavy o budúcnosť Slovenska. Hrozí, že stovky zamestnávateľov budú bojovať o prežitie.

Agentúra Bloomberg upozorňuje, že Česi a Slováci vyrobia viac áut v prepočte na obyvateľa, než kdekoľvek inde na svete. Priamo v titulku nás označila za „európsky Detroit“. Upozorňuje, že očakávaný prechod na elektromobily ohrozuje celý rozsiahly reťazec dodávateľských firiem.

Desiatky tisíc pracovných miest v ohrození

Česko a Slovensko, ktoré patria medzi najväčších svetových výrobcov automobilov, stoja pred obrovskou výzvou. „Automobilky masívne investujú do prechodu na elektromobily. Volkswagen AG začne na Slovensku vyrábať čisto elektrické SUV modely po roku 2025, zatiaľ čo Volvo stavia nový závod neďaleko Košíc, ktorý bude vyrábať elektromobily od roku 2026. Problémom je, čo sa stane s rozsiahlou sieťou dodávateľov, ktorí tvoria chrbtovú kosť priemyslu a ako udržať ekonomiku v chode,“ píše Bloomberg.

Agentúra sa opiera o dáta štúdie think-tanku GLOBSEC, podľa ktorých môže v najhoršom prípade na Slovensku pri prechode k elektromobilite zaniknúť až 85-tisíc pracovných miest!

Toto číslo predstavuje až 4,5 percent celkovej pracovnej sily. „Pokiaľ túto transformáciu nezvládneme, budeme mať problém so zamestnanosťou,“ povedal šéf Zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek.

Nevedia, či dokážu udržať zamestnancov

Agentúra pripomína, že v štyroch automobilkách a 350 ďalších zapojených dodávateľských firmách pracuje na Slovensku 260-tisíc ľudí. V Česku je tento počet približne dvojnásobný,

Bloomberg si všíma napríklad mesto Dolný Kubín v Žilinskom kraji. Upozorňuje, že sa v posledných troch desaťročiach stalo domovom viacerých investorov. Za všetkých spomína napríklad rakúskeho výrobcu automobilových súčiastok Miba, ktorý produkuje komponenty pre spaľovacie motory a prevodovky. Podľa Bloombergu si spoločnosť, ktorá zamestnáva 750 ľudí, uvedomuje výzvu, pred ktorou aktuálne stojí. Podľa generálneho riaditeľa závodu Vladimíra Tomana nie je isté, že spoločnosť dokáže udržať všetkých zamestnancov: „Situácia na trhu sa dramaticky mení.“

V regióne trvalo dve desaťročia, kým sa 20-percentnú nezamestnanosť podarilo znížiť na 4 percentá. Obavy má aj primátor Dolného Kubína Ján Prílepok. „Z rozhovorov s dodávateľmi viem, že sú pripravení prispôsobiť sa, ale sú závislí od svojich zákazníkov, aby zvládli transformáciu. Považujeme to za vážnu hrozbu. Napadajú mi paralely s Nokiou a jej mobilnými telefónmi v minulosti,“ uviedol.

Obviňujú EÚ

Agentúra upozornila, že tlak na firmy prichádza aj zo skutočnosti, že pohonné ústrojenstvo bežného auta so spaľovacím motorom pozostáva s približne 200 pohyblivých častí. Pri elektromobiloch je to len približne desatina. Potrebné už nie sú ani výfukové systémy a ani vstrekovače. To ohrozuje spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou práve týchto komponentov.

Kritici preto obviňujú Európsku úniu z podkopávania automobilového priemyslu. Tvrdia, že prechod je príliš rýchly a firmy čaká tvrdý boj, aby mohli vôbec pomýšľať nad konkurovaním čínskym automobilkám. Bloobmerg pripomína, že tento urýchlený prechod už zasiahol niekoľko firiem: „Kongsberg Automotive, výrobca prevodových stupňov vo Vrábľoch, prepustil v októbri 192 zamestnancov pre rastúce náklady. Ďalší dodávateľ, Svec Group, uviedol, že musí spĺňať zelené kritériá EÚ, ktoré čínski konkurenti nespĺňajú.“

Zlákať ich môžu iné krajiny

Agentúra upozorňuje aj na ďalšie obrovské riziko, ktorým je zaostávanie Česka a Slovenska v lákaní investorov na výstavbu tovární batérií pre elektromobily. V susednom Maďarsku a Poľsku už však viacero takýchto tovární stojí alebo sú vo výstavbe. Bývalý minister hospodárstva a podpredseda think-tanku GLOBSEC Vazil Hudák varoval, že v prípade expanzie by mohli automobilky uprednostniť krajiny, kde sa v blízkosti nachádzajú dodávatelia batérií.

