Zdroj: Unsplash.com Pred neuváženým zdanením hazardu varuje Ministerstvo financií aj odborníci. Ministerstvo financií SR nesúhlasí s návrhom novely zákona o dani z príjmov, ktorý do parlamentu predložil nezaradený poslanec Národnej rady SR Martin Čepček. Ten navrhuje, aby sa pre výhry z hazardných hier zaviedlo oslobodenie od dane z príjmu iba do sumy 350 eur. 25. november 2022 Tlačové správy

25. november 2022 Tlačové správy Pred neuváženým zdanením hazardu varuje Ministerstvo financií aj odborníci. Ministerstvo financií SR nesúhlasí s návrhom novely zákona o dani z príjmov, ktorý do parlamentu predložil nezaradený poslanec Národnej rady SR Martin Čepček. Ten navrhuje, aby sa pre výhry z hazardných hier zaviedlo oslobodenie od dane z príjmu iba do sumy 350 eur.

Vyššie zdanenie a diera v rozpočte

Rezort financií upozorňuje na to, že zrušenie oslobodenia príjmov z hazardných hier ovplyvní mieru zapojenia hráčov, čo dopadne aj na celkový segment hazardu. Znížením množstva potenciálneho hrania podľa Ministerstva financií klesajú výnosy prevádzkovateľov hazardných hier a tým aj príjmy štátneho rozpočtu, a to vo forme daní prevádzkovateľa hazardných hier aj povinného odvodu z výťažku do štátneho rozpočtu.

Zaujímavé projekty aj potrebná pomoc

V dôsledku úbytku hráčov u slovenských prevádzkovateľov hazardných hier by o financie mohlo prísť množstvo verejnoprospešných projektov. Peniaze z povinného odvodu z výťažku, ktorý následne prerozdeľuje Ministerstvo financií totiž smerujú nielen na podporu športu, no ministerstvo je pomerne štedré aj k občianskym združeniam či cirkvi. Ide o množstvo zaujímavých a potrebných aktivít, ktoré napomáhajú k lepšej kvalite života obyvateľov, a ktoré sú ľudia schopní pocítiť na vlastnej koži.

Cirkev, zdravotníctvo aj školy

Okrem dotácií na rekonštrukcie svätostánkov sa medzi podporenými projektmi nachádzajú aj mnohé ďalšie, od obnovy pamiatok, podpory folklóru a tradícií až po propagáciu chovu včiel. Dotácie pravidelne putujú aj na vybavenie zdravotníckych zariadení, edukačné materiály, do útulkov či na športové a kultúrne podujatia pre deti. Podporu môžu tiež získať združenia a neziskové organizácie, ktoré sa venujú pomoci rodinám v sociálnej núdzi, skvalitneniu života občanov so zdravotným postihnutím, vzdelávaniu a osvetovým aktivitám pre seniorov, ale aj predchádzaniu šikany a kyberšikany na školách.

Rovnaký počet hráčov, menej peňazí

Odliv financií by pritom bol len jedným z negatívnych vplyvov navrhovanej novely zákona. „Každá prohibícia alebo sprísnenie núti hráčov hľadať iné alternatívy. Asociácia zábavy a hier preto dlhodobo varuje aj pred plošným zákazom hazardných hier na území miest a obcí,“ vysvetľuje hovorkyňa Asociácie zábavy a hier Dominika Hlobenová (Lukáčová) a rovnako vidí navrhovanú novelu zákona aj Ministerstvo financií. „Výsledkom tohto opatrenia by bolo dodatočné zdanenie vo výške 19 percent, čo znižuje potenciál hrania, avšak zvyšuje riziko odlivu hráčov do zahraničia, pričom existuje značné riziko, že sa nemusí zmeniť miera zapojenia týchto hráčov v oblasti hazardných hier,“ uviedol rezort financií. Zdaňovanie výhier z hazardných hier by podľa neho viedlo k zvýšeniu podielu hrania v zahraničí, kam by patologickí hráči prešli s cieľom zvýšiť svoju návratnosť bez vplyvu na ich správanie a bez platenia dane z príjmov.

Hrozba neregulovaného hazardu

Riziko presunu hráčov do zahraničia bližšie vysvetľuje Dominika Hlobenová z Asociácie zábavy a hier: „Možnosti online hazardu i stávkovania sú nekonečné a keďže na takto dostupnom trhu figurujú aj zahraničné online kasína bez oficiálnej licencie, ktoré náš systém obchádzajú, predstavuje migrácia hráčov smerom k nim vysokú mieru rizika.“ Hlobenová prízvukuje, že napriek jednoduchej dostupnosti odkiaľkoľvek z nášho územia v takomto kasíne slovenský spotrebiteľ nie je chránený a hráči sa ľahko ocitnú na nebezpečnom území. „Ich údaje či finančné prostriedky môžu byť ľahko zneužité, nehovoriac o zraniteľných osobách, ktorým by nemalo byť umožnené hrať a v neregulovaných kasínach na ne nemáme dosah,“ dodáva Hlobenová a pripomína extistenciu Registra vylúčených osôb.

Ohrozenie najzraniteľnejších bez želaného efektu

Register vylúčených osôb okrem patologických hráčov neumožňuje hrať ani poberateľom sociálnych dávok či neplatičom výživného. „V momente, ako sa stanú zahraničné kasína bez licencie novou normou, celý systém sa rozpadne. Je teda pravdepodobné, že novela zákona v konečnom dôsledku prinesie iba odliv peňazí, pričom počet hráčov zostane nezmenený. Súhlasíme preto s Ministerstvom financií, že riešenie podľa navrhovanej novely by bolo mimoriadne nešťastné,“ uzatvára Hlobenová.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: AZAH