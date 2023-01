Zdroj: TASR/František Iván Predpoveď na zvyšok ZIMY: Udrú ešte tuhé mrazy a dočkáme sa SNEHU? Do konca zimy nám zostáva ešte niekoľko týždňov, no prvá polovica zimy sa nesie v znamení nadpriemerne teplého počasia. 26. január 2023 ELA Správy Rôzne

26. január 2023 ELA Správy Rôzne Predpoveď na zvyšok ZIMY: Udrú ešte tuhé mrazy a dočkáme sa SNEHU? Do konca zimy nám zostáva ešte niekoľko týždňov, no prvá polovica zimy sa nesie v znamení nadpriemerne teplého počasia.

Zdroj: TASR/František Iván

predbežne to vyzerá tak, že tohtoročná zima bude patriť k najteplejším a možno bude táto zima najteplejšia v novodobej histórii. Všetko sa to ešte môže zmeniť. Čo nás teda čaká?

Aktuálne počasie v našej oblasti začal ovplyvňovať výbežok vyššieho tlaku a tak by to malo zostať až do konca tohto týždňa, informuje iMeteo.sk.

Našu oblasť tak čaká prevažne stabilné, no oblačné a hmlisté počasie. Bude tak panovať pochmúrny charakter zimného počasia s minimom zrážok.

Slabý mráz

Aj teploty by mali byť v nižších polohách prevažne nad nulou. Slabý mráz sa počas dňa očakáva len na severe krajiny a chladnejšie bude v noci, kedy pri vyjasnení môžu teploty klesať až k –12 °C.

Na začiatku budúceho týždňa, teda od 30. januára, by sa malo otvoriť vlhšie severozápadné prúdenie, v ktorom do našej oblasti postúpia jednotlivé frontálne vlny.

Ešte si zalyžujeme

Tie prinesú na naše územie sneženie, pričom opäť sa môže vyskytovať aj výdatnejšie sneženie, a to predovšetkým na horách severného Slovenska, čo určite poteší lyžiarov.

„Nový sneh však nepripadne len na horách a dočkať by sa mohli aj nížiny. Problémom však budú teploty, ktoré počas dňa budú stúpať až do +4 °C. Ak teda nejaká snehová pokrývka v nižších polohách napadne, tak sa pomerne rýchlo počas dňa aj roztopí,“ dodáva iMeteo.sk.

Oblačnejší charakter so zrážkami sa očakáva v období od 30. januára až do 4. februára. Následne by podľa predbežných vyhliadok malo dôjsť k stabilizácii počasia a opäť nás čaká zrejme prevažne pokojné počasie bez zrážok.

Počasie bude nadpriemerne teplé

Presný vývoj počasia na február je zatiaľ pomerne otázny, ale klimatologické vyhliadky nám už teraz dávajú perspektívu toho, čo nás čaká.

Chladnejšie obdobie by mohlo nastať v období okolo 20. februára, kedy by k nám mohla zavítať ďalšia vlna sneženia aj do nížin, no vyzerá to tak, že meteorologická zima, ktorá končí na konci februára, bude aj naďalej nadpriemerne teplá.

Netreba sa tak pripravovať na žiadne mimoriadne až extrémne mrazy a vyzerá to tak, že aj so snehom to bude v nižších polohách pomerne komplikované a ak napadne, tak snehová pokrývka nebude mať dlhú trvácnosť. Pred nami je tak jednoznačne teplotne nadpriemerný záver zimy.

Zdroj: iMeteo.sk