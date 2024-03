10. marec 2024 Magazín Prehráva sa vám v hlave rovnaká melódia či reklama? Môže za to... Vryla sa vám do hlavy melódia, ktorú nedokážete len tak odfiltrovať? Pravdepodobne máte ušného červa.

Už sa vám stalo, že ste z hlavy nemohli dostať pieseň, ktorú ste predtým počuli v rádiu, na internete či napríklad vo vašom obľúbenom podniku?

Nemusí to byť vaša srdcovka, no tiež nepríjemná otrhovačka či otravná melódia z reklamy. Tak či onak, čo je za tým a ako sa toho zbaviť? Máme odpoveď.

Ušný červ

„Skladby, ktoré sa vám v hlave opakovane prehrávajú, spôsobujú ušné červy a môžu byť mimoriadne nepríjemné. Občas to môže byť melódia, ktorá sa nám skutočne páči, ale častejšie je to časť piesne, ktorú neznášate,“ píše o tom portál The Science Times. Pomenovanie pochádza z nemeckého Ohrwurm.

Tento fenomén nám ukazuje, aká slabá je naša vedomá kontrola nad vlastným mozgom a vnútornými procesmi.

Podľa slov Philipa Beamana, profesora experimentálnej psychológie na každého pôsobí tento fenomén individuálne – zatiaľ čo niekomu môže tá istá melódia zaseknúť obrazne v hlave, u iného jedinca nevyvolá melódia akúsi opakujúcu sa slučku.

Zdroj: Dnes24.sk