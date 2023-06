Zdroj: TASR Prekvapivá POSILA pre Demokratov: Do strany vstupuje hudobníčka Dorota Nvotová Do mimoparlamentnej strany Demokrati vstupuje pred predčasnými septembrovými parlamentnými voľbami známa hudobníčka a občianska aktivistka. 7. jún 2023 Správy Politika

7. jún 2023 Správy Politika Prekvapivá POSILA pre Demokratov: Do strany vstupuje hudobníčka Dorota Nvotová Do mimoparlamentnej strany Demokrati vstupuje pred predčasnými septembrovými parlamentnými voľbami známa hudobníčka a občianska aktivistka.

Zdroj: TASR

Vstup Nvotovej do strany oznámil na stredajšej tlačovej konferencii predseda strany Eduard Heger.

Nvotovej agenda

Nvotová by sa chcela venovať téme menšín, Rómov aj kultúry, pretože má za sebou niekoľko projektov v týchto oblastiach. Pripomenula, že kultúra prešla počas pandémie ťažkým obdobím a stále nebolo dosť zadosťučinené všetkým umelcom a ľuďom pracujúcim v umeleckom priemysle. Dodala, že posledné roky sa venovala občianskemu aktivizmu, no to na zmenu úplne nestačí.

Ako umelkyňa vidí svoje miesto v politike, chce pomôcť strane v kampani. Demokrati sú podľa nej stranou, v ktorej sa stretli pre ňu voliteľní ľudia. Ocenila expremiéra Eduarda Hegera a exministra obrany Jaroslava Naďa za ich postoje po začiatku invázie na Ukrajinu.

Pod paľbou útokov

Heger priblížil, že si na Nvotovej cení jej odvahu a vytrvalosť v boji za ochranu demokracie a spravodlivosti na Slovensku. Do politiky podľa neho vstupuje, pretože sa už nemohla pozerať na sebeckých politikov, ktorí prekrúcajú hodnoty, na ktorých stojí naša spoločnosť a demokracia a šíria v spoločnosti strach.

Podpredsedníčka Demokratov Andrea Cocherová pripomenula, že Nvotová vstupuje do strany v čase, keď sú neziskové organizácie pod paľbou lživých útokov politikov. Chcú spoločne podporovať mimovládne neziskové organizácie a občiansku spoločnosť.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR