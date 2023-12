29. december 2023 Jakub Forgács Krimi PRENASLEDOVALA deti biela dodávka? Vymyslený PRÍBEH zdieľali stovky ľudí Polícia upozornila na klamstvá, ktoré sa šírili po sociálnych sieťach. V hlavnej úlohe bola biela dodávka.

Banskobystrickí krajskí policajti na sociálnej sieti zareagovali na varovný príspevok v jednej zo skupín dopravného servisu na Facebooku. „Ešte nedávno mal takmer 600 zdieľaní. Mamička v ňom upozorňuje ľudí na "bielu dodávku“ , ktorá mala prenasledovať jej deti. V ďalších komentároch ľudí ubezpečuje, že políciu informovala, no tá ju vraj „odmietla s tým“, že bez zaznamenaného evidenčného čísla nemôže nič robiť," uviedli muži zákona.

Celú situáciu dôkladne preverili žiarski kriminalisti a podľa slov polície zistili nasledovné:

„pani sa nakoniec priznala, že žiadnu políciu nekontaktovala, ani štátnu ani mestskú“

„deti jej volali cez messenger a celý čas ako išli domov a rozprávaním o dodávke sa dobre bavili“

„tiež priznala, že nie je pravda, čo tvrdila v komentároch a nešla deťom naproti autom a len na nich čakala doma“

„nakoniec priznala, že deti zvykne ich stará mama strašiť príbehmi o bielej dodávke kradnúcej deti a keď sa ich na to dôkladne pýtala, priznali sa, že si to celé vymysleli…“

„Detskej fantázii nezazlievame, že si vymyslela tento dobrodružný príbeh, no apelujeme na vás dospelých, aby ste zvážili šírenie takýchto ničím nepodložených informácií vo verejných skupinách. Aj v tomto prípade mladá žena príspevok zmazala až po upozornení polície a nielenže si jeho pravosť u detí neoverila, ale bez váhania k nemu pridala ďalšie klamstvá. A nebyť naozaj rýchlej a kvalitnej práce žiarskych kriminalistov, ktovie koľko ďalších detí by sa bálo bielej dodávky,“ dodali muži zákona so slovami, že ochrana tých najzraniteľnejších, v tomto prípade našich detí, je stále jednou z najvyšších priorít polície.

Foto: ilustračné

