8. júl 2020 Eva Sládková Zo Slovenska Prezidentka a jej partner si užívali kultúru v centre mesta. Aha, ako im to svedčí

Kultúra v Starom Meste po korone pekne ožíva a to si nenechala ujsť ani prezidentka Zuzana Čaputová s priateľom Jurajom Rizmanom.

Nádvorie Zichyho paláca sa zaplnilo nadšencami divadla. Predstavenie Herečky dramatika a spisovateľa Viliama Klimáčka rozosmialo mnohých, vrátane Zuzany Čaputovej a jej priateľa.

„Po práci sme zašli do divadla na predstavenie divadla GUnaGU, Výborné herecké výkony a veľký relax,“ tešil sa prezidentkin partner Juraj Rizman.

Láska

To, že si to naozaj obaja užívali, je vidno aj na krásnych momentkách, ktoré nafotila Barbora Jančárová. Z oboch priam cítiť šťastie a lásku. Ľudia im to prajú.

„Autorka fotografií nádherného páru si zaslúži potlesk. Toto je THE láska,“ napísala na sociálnej sieti pani Viera.

„Veď žiarite ako slniečka. Rizo, ste úžasní a teším sa z celého srdca. Želám vám, aby vám obom šťastie prialo nekonečne dlho,“ dodala pani Marcela.

Staré koľaje

V Bratislave, nielen v centre mesta, už pribúda množstvo kultúrnych podujatí. Všade však treba dodržiavať opatrenia. Tie však už nie sú také prísne.

„Teší nás, že život v Starom Meste sa vracia do starých koľají aj na poli kultúry. Potvrdilo to aj nabité predstavenie – samozrejme, v súlade s predpismi – divadla GUnaGU, s ktorým mestská časť Staré Mesto dlhodobo a rada spolupracuje,“ napísala na svojom facebooku mestská časť Staré Mesto.

Zdroj: Dnes24.sk