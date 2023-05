Pri nehode ZABIL matku troch detí: Muž nezvládol výčitky svedomia, spáchal samovraždu, FOTO

Ku tragickej nehode došlo na začiatku októbra v roku 2020. Informovali o tom policajti na Facebooku. „Na ceste medzi Čachticami a Novým Mestom nad Váhom vodič vozidla Nissan prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s osobným motorovým vozidlom, ktorého vodička zraneniam na mieste podľahla,“ písala polícia.

Spomínaný Nissan šoféroval 45-ročný vodič, ktorý nafúkal 1,60 promile alkoholu v dychu. „Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Novom Meste nad Váhom vodiča obvinil z trestného činu usmrtenia. Zároveň spracoval podnet na jeho vzatie do väzby, ktorý súd akceptoval,“ uviedla vtedy polícia.

Ako najnovšie uviedol portál pluska.sk, spomínaná vodička sa vracala z nákupu v Novom Meste nad Váhom. „V aute jej priateľa, ktoré šlo za ňou, sedeli aj jej dve dcéry, vtedy 16-ročná Lenka a o dva roky mladšia Mirka. Martina zomrela na mieste, vinník nehody Dušan utrpel rôzne zranenia, ale z tých sa vystrábil,“ píše spomínaný web.

Ten strávil vo väzení pol roka a následne dostal štvorročný nepodmienečný trest, o ktorom mal rozhodnúť odvolací krajský súd. Nedožil sa ho však.

Spáchal samovraždu, ktorá mala mať súvis s tragédiou. „Všetko sa začalo odvíjať od roku 2020, kedy sa stala tá tragická nehoda. To bol ten spúšťač,“ povedal pluske kamarát Dušana.

Ako ďalej prezradil, tak viacerí jeho kamaráti mu jeho skrat vyčítali a tvrdili, keby si nebol sadol za volant pod vplyvom alkoholu, bolo by všetko v poriadku. „Ja som mu vravel. Dušan, spravil si chybu, musíš pykať,“ pokračoval kamarát a doplnil: „Aj keď sme boli ako bratia, všetko sme si povedali, ale nikdy ani len slovom nenaznačil, že by sa chcel zabiť.“

Podľa neho mal Dušan výčitky svedomia neustále. „Vravel, keby sa to dalo vziať späť. A ja na to, Dušanko, to sa tak nedá, ako keď strela zo zbrane vyletí. Už sa nedá projektil vrátiť. Stalo sa, následky musíš niesť,“ podotkol.