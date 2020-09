Dnes o 19:33 Správy Zo Slovenska Pri podujatiach krízový štáb zjemnil: Ako bude fungovať kultúra a šport?

Voči návrhu na sprísnené opatrenia, predovšetkým v oblasti kultúry a športu, sa zdvihla vlna nevôle. Krízový štáb nakoniec schválil miernejšiu verziu.

Pri kultúrnych a športových podujatiach bude naďalej platiť pri interiérových akciách obmedzenie kapacity na 500 ľudí a pri exteriérových 1000 ľudí. Počas pondelkového zasadnutia ústredného krízového štábu o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽANO).

V prípade kultúrnych podujatí v červenej zóne bude zákaz občerstvenia a kapacita bude znížená na polovicu. V prípade športových akcií v zelených oblastiach budú účastníci sedieť v každom druhom rade, v červených v každom štvrtom rade. Občerstvenie nebude dovolené.

„Pani ministerke kultúry (Natálii Milanovej, pozn.) išlo o to, aby sme neumlčali a doslova nevyhladovali, či už kultúrne podujatia, ale rovnako aj Eduard Heger (minister financií, pozn.) ma oslovil pre športové podujatia. Dohodli sme sa, že bez ohľadu na to, ako sa nám podarí presvedčiť ústredný krízový štáb o tom, že by sme nemali až takto zásadne skresať počty prítomných, či už na kultúrnych alebo športových podujatiach, že bez ohľadu na to, či sa nám to podarí, alebo nie, chceme podať pomocnú ruku aj kultúrnej, aj športovej obci a zabezpečiť nejakú formu odškodného za to, že nemôžu naplno fungovať,“ uviedol predseda vlády.

Matovič tiež na margo podujatí povedal, že sa budú počítať len diváci, teda nie účinkujúci či hráči, alebo obsluhujúci personál. Dodržiavať sa musia naďalej hygienické pravidlá a nosenie rúšok. „Inak povedané, kultúra a šport môžu naďalej žiť,“ zdôraznil s tým, že tieto opatrenia sú dostatočné a odvážnejšie ako v iných krajinách. Zodpovednosť berie Matovič „na seba“.

Doplnil, že problémom budú svadby, plesy a stužkové slávnosti. Túto otázku ešte budú musieť doriešiť v nasledujúcich dňoch.

