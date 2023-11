Pri výbuchu ZOMREL Zalužného asistent a blízky priateľ: V jednom z darov bol GRANÁT

Pri pondelkovom výbuchu zomrel blízky poradca vrchného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl generála Valerija Zalužného. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

„Za tragických okolností bol zabitý môj asistent a blízky priateľ, major Hennadij Časťakov… v deň jeho narodenín,“ napísal Zalužnyj. V jednom z darov, ktoré dostal, podľa jeho slov vybuchlo neznáme výbušné zariadenie. Ukrajinské médiá neskôr informovali, že išlo zrejme o granát.

Zalužnyj uviedol, že odkedy Rusko vo februári 2022 napadlo Ukrajinu, Časťakov „zasvätil svoj život ukrajinským ozbrojeným silám a boju proti ruskej agresii“. Tento prípad sa už začal vyšetrovať, dodal.

Ukrajinský ministra vnútra Ihor Klymenko neskôr na sociálnej sieti Telegram oznámil, že išlo zrejme o nehodu. Prvotné informácie podľa neho naznačujú, že Časťakov dostal od kolegov na narodeniny granáty, pričom jeden z nich vybuchol, keď ho major ukazoval svojmu synovi. „Bol to nový model západných granátov,“ uviedol Klymenko.

Dodal, že polícia našla v byte Časťakova ďalších päť takýchto nevybuchnutých granátov, ktoré budú poslané na expertízu. Okrem toho vyšetrovatelia už našli aj kolegu, ktorý granáty majorovi daroval.

„Vyzývam na nešírenie neoficiálnych informácií. Prebieha vyšetrovanie, počkajme na jeho závery,“ uviedol šéf rezortu vnútra.

Časťakov po sebe zanechal manželku a štyri deti. Jeden z jeho synom pri incidente utrpel vážne zranenia, píše agentúra DPA.

Foto: ilustračné

