17. september 2021 han Politika PRIESKUM: Ficov Smer dobieha Hlas: Šokujú extrémisti z Republiky a totálny pád Za ľudí! Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v septembri, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 18,8 percenta hlasov.

Na druhom mieste by skončila strana SaS s podporou 14,5 percenta. Tretia by bola strana Smer-SD s 13,9 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO na vzorke 1 000 respondentov.

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie OĽANO s 9,9 percenta, nasleduje Progresívne Slovensko s 8,7 percenta hlasov, hnutie Sme rodina (6,8 percenta), KDH (6,6 percenta) a Republika (5,2 percenta).

Tesne pod hranicou

Pred bránami parlamentu by ostala Aliancia so ziskom 3,8 percenta a SNS s 3,5 percenta. ĽSNS by získalo 2,7 percenta hlasov, Za ľudí 1,7 percenta. Maďarské fórum by volilo 1,1 percenta ľudí, Dobrú voľbu 0,9 percenta, Spolu 0,8 percenta a Život – národnú stranu 0,5 percenta. Demokratická strana a Máme toho dosť by dostali zhodne po 0,2 percenta, Socialisti.sk a Strana zelených po 0,1 percenta.

Počet kresiel

Hlas-SD by podľa týchto výsledkov získal 33 postov v parlamente, SaS 26 a Smer-SD 25 poslancov. OĽANO by malo 18 kresiel, Progresívne Slovensko 15 kresiel, Sme rodina by spolu s KDH získali zhodne 12 mandátov a Republika deväť.

Zber dát prebiehal telefonicky od 6. do 13. septembra. Prieskum nemal objednávateľa.

