PRIESKUM: Smer s Republikou posilňujú, Kollár by bol v parlamente o CHLP. Šok pre Sulíka! Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali na začiatku júla, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 20,6 percenta hlasov. 14. júl 2023

14. júl 2023 Správy Politika PRIESKUM: Smer s Republikou posilňujú, Kollár by bol v parlamente o CHLP. Šok pre Sulíka! Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali na začiatku júla, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 20,6 percenta hlasov.

Nasledujú Progresívne Slovensko (PS) s 15,6 percenta a Hlas-SD s 11,4 percenta hlasov. Vyplýva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia pre denník Sme. Pellegriniho strana dosiahla najhorší výsledok v histórii meraní všetkých významných agentúr od vzniku strany v septembri 2020.

Hnutie Republika by skončilo štvrté so ziskom 10,4 percenta hlasov. Nasleduje koalícia OĽANO a priatelia so 6,9 percenta a KDH s 5,7 percenta hlasov. So ziskom 5,3 percenta by skončila Sme rodina.

Menej ako päť percent hlasov, a teda do parlamentu by sa nedostali, mali SaS (4,7 percenta), SNS (4,6 percenta), Aliancia (3,4 percenta).

Pred bránami parlamentu by ostali aj ĽSNS (2,9 percenta), Demokrati (2,8 percenta) a Modrí, Most-Híd (1,2 percenta).

So ziskom 0,7 percenta hlasov by skončilo SDKÚ-DS, Komunistická strana Slovenska by získala 0,5 percenta hlasov a Maďarské fórum by dostalo 0,4 percenta hlasov.

Agentúra zbierala dáta kombináciou online zberu a telefonického prieskumu na vzorke 1413 respondentov v termíne od 4. do 9. júla.

