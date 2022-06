Zdroj: Dnes24.sk Pripravte sa na poriadne HORÚČAVY! Teploty sa vyšplhajú cez 35 °C Čakajú nás horúce dni. Ak nemáte klimatizáciu alebo jazero na skok od domu, budete pravdepodobne trpieť. 24. jún 2022 Správy Rôzne

Pripravte sa na poriadne HORÚČAVY! Teploty sa vyšplhajú cez 35 °C Čakajú nás horúce dni. Ak nemáte klimatizáciu alebo jazero na skok od domu, budete pravdepodobne trpieť.

Koniec júna prinesie vysoké teploty, ktoré budú záťažou pre ľudský organizmus. Informoval o tom portál iMeteo.sk.

Teplo, teplejšie, horúco!

Mohutná tlaková výš, ktorá sa sformovala nad Poľskom a Pobaltím priniesla zatiaľ malú, len miestami prechodne zväčšenú oblačnosť. Výnimočne sa vyskytli vo štvrtok aj prehánky. To sa však zmení a od piatka bude každý deň teplejšie a teplejšie.

„Od zajtra (24. 6.) sa začne otepľovať, pričom maximá budú každým dňom o stupeň či dva vyššie než v ten predchádzajúci. Kým v piatok vystúpi teplota na +26 °C až +31 °C, v sobotu už budú maximá atakovať +33 °C, v nedeľu +34 °C,“ uvádza portál iMeteo.sk.

Schladiť nás môžu len ojedinelé prehánky či búrky, aj to len na západe krajiny. V sobotu môžu byť pritom búrky aj intenzívnejšie.

Nový pracovný týždeň potom prinesie ešte vyššie teploty. „V pondelok sa očakáva, že po zadnej strane tlakovej výše nad východnou Európou k nám bude do našej oblasti pokračovať prílev veľmi teplého vzduchu od juhu. Bude preto jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Denné teploty vystúpia od +29 °C do +35 °C, v utorok až do +36 °C,“ informuje iMeteo.sk.

Tropické noci

Ak si myslíte, že v noci sa vzduch ochladí, ste na omyle. Už noc z nedele na pondelok bude tropická. To znamená, že teplota na niektorých miestach neklesne pod +20 °C.

Noc z pondelka na utorok bude ešte teplejšia. V najteplejších lokalitách podľa predpovedí meteorológov neklesne teplota pod +22 °C.

