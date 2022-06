Zdroj: Facebook.com/Romana Tabak Romana Tabák má smelé PLÁNY: S kariérou nekončí, zvažuje kandidatúru na STAROSTKU O starostovský post prvého bratislavského obvodu sa poslankyňa zaujímala už pred pár mesiacmi. Teraz svoje plány, hoci len v náznakoch, potvrdila. 23. jún 2022 Správy Politika

23. jún 2022 Správy Politika Romana Tabák má smelé PLÁNY: S kariérou nekončí, zvažuje kandidatúru na STAROSTKU O starostovský post prvého bratislavského obvodu sa poslankyňa zaujímala už pred pár mesiacmi. Teraz svoje plány, hoci len v náznakoch, potvrdila.

Poslankyňa Romana Tabák pred časom ukončila svoje pôsobenie v poslaneckom klube OĽaNO. Dali jej stopku po tom, čo nezahlasovala o možnej väzbe šéfa Smeru Roberta Fica.

Zvažuje a pripravuje

Pred poslankyňou a bývalou tenistkou sa tak otvorili nové možnosti. Ako prezradila portálu Startitup, čoskoro pravdepodobne zakotví v novom poslaneckom klube. Tento krok podľa nej súvisí aj s jej predbežnými plánmi kandidovať na starostku Starého Mesta.

„Áno, čoskoro to dozreje, všetko sa to zvažuje, teraz sa to všetko ako keby pripravuje, takže čoskoro vás o tom budem informovať, keďže do konca augusta musíte vyplniť ten formulár, takže uvidíme,“ priblížila Tabák pre Startitup.

Išlo by o jej prvú kandidatúru v komunálnych voľbách.

Staré Mesto je jej srdcovka

„Som rodená Staromešťanka, aj do školy som sem chodila, takže by bola škoda, ak by som nekandidovala do Starého Mesta. Som hrdá Staromešťanka, bude mi cťou, ak budem poslankyňou alebo náhodou starostkou. Je to moja srdcovka. Veľmi rada mám Staré Mesto, moji starí rodičia tu žijú,“ uviedla bývalá tenistka.

Ako ďalej priznala, vo voľbách sú teda v hre až dva spomínané posty. „Áno, áno, ale ľudia musia rozhodnúť, takže to beriem veľmi s pokorou,“ zverila sa Tabák.

Chce zostať v koalícii

O svojom budúcom pôsobení v národnej rade toho zatiaľ veľa neprezradila. „Ak by som takto zostala nezaradená, tak by to určite vadilo, nakoľko vás budem informovať už čoskoro, tak uvidíte, kam prestupujem. Plánujem, aby to bola koaličná strana, ale viete, som ten typ, čo nerada hovorí dopredu, ale vyjadrím sa k tomu, až keď to bude na istotu,“ povedala Tabák pre Startitup.

Zdroj: Dnes24.sk