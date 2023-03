PRIPRAVTE sa na šialenú zmenu počasia: Najprv teplý vánok, potom vetrisko, krúpy a BÚRKY!

Ako uvádza portál o počasí imeteo.sk, v priebehu piatka zasiahne našu oblasť veľmi nepriaznivé počasie: „Na vine to bude mať tlaková níž Diethelm, ktorá začína pomaly ovplyvňovať počasie v západnej Európe.“

„Táto tlaková níž prinesie do Európy veľmi veterné počasie, ktoré vystrieda vpád studeného vzduchu a následne sneženie. Na našom území sa taktiež očakáva silný vietor a návrat sneženia, ale až neskôr,“ pokračujú na imeteo.sk. Ešte predtým nás čaká výrazné oteplenie, ktoré vyženie teploty až k +20 °C a následne nás zasiahnu búrky, ktoré sa vyskytnú na viacerých miestach. „Až následne dorazí vietor a ochladenie,“ konštatujú odborníci.

Podľa predpovede bude v piatok rekordne teplým dňom v tomto roku. „Na celom území by v piatok počas dňa mali teploty stúpať nad hranicu +10 °C, pričom na západe, juhu a na východe územia pôjdu teploty až cez hranicu +15 °C. Najteplejšie by malo byť v Podunajskej nížine, kde sa očakáva najmenej oblačnosti,“ dodali na imeteo.sk.

„Už v piatok okolo 13:00 by mal do našej oblasti príliv teplého vzduchu pred blížiacim sa studeným frontom vrcholiť a na západe budú teploty atakovať hranicu až +20 °C,“ hlásia.

Vysoké teplota sa však neudržia dlho a popoludní nás začne ovplyvňovať studený front, ktorý k nám začne vťahovať studený, pôvodom arktický vzduch. „A práve takáto výrazná zmena prinesie vhodné dynamické podmienky na studenom fronte. V piatok popoludní sa tak začnú na Slovensku vyskytovať zrážky a najmä na strednom, južnom a východnom Slovensku sa predovšetkým v druhej polovici popoludnia a večera začnú tvoriť búrky,“ doplnili na spomínanom webe.

„Búrky na Slovensku by mohli byť aj výraznejšie a to predovšetkým na juhu a východe krajiny. Treba sa pripraviť na to, že sa na našom území môžu vyskytovať aj nebezpečné sprievodné javy ako napríklad prívalové zrážky, či menšie krúpy,“ uzavreli na imeteo.sk.