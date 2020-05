30. máj 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Prísne opatrenia platia pre všetkých: Prečo chcel Gáborík kúpiť obchod s potravinami?

Hokejista a čerstvý otecko Marián Gáborík sa vybral na nákup, ale stopol ho pred potravinami čas vyhradený pre seniorov. No, a vtedy dostal nápad!

Rodák z Trenčína prežíva šťastné obdobie, pretože sa mu pred pár dňami narodila dcérka Bella.

Dlhý nákup

Aj preto, že teraz má manželku Ivanu plne zamestnanú starostlivosťou o bábätko, vyrazil na nákupy. S veľkou pravdepodobnosťou zabudol na čas, pretože sa vybral v dopoludňajších hodinách. Ten majú však stále vyhradený prednostne seniori a Marián zostal trčať v aute.

Dostal nápad

Počas čakania sa so svojimi myšlienkami podelil na instagrame. „Však vyzerám na 65+nie? Idem raz za čas do potravín a čakám tu v aute ako idiot! Katastrofa tieto regule!“ uviedol Gáborík na sociálnej sieti a pridal do „príbehu“ aj ďalšiu s takýmto veľavravným komentárom: „Za ten čas, čo tu čakám, by som si tie potraviny celé mohol aj kúpiť.“

Zdroj: Dnes24.sk