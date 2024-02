15. február 2024 TOS Lifestyle Prohibícia smartfónov: Samospráva sa chystá ZAKÁZAŤ ich používanie na verejnosti! 54% ľudí hlasovalo v lokálnom referende za zákaz používania smartfónov na verejnosti.

Obec vo Francúzsku zakáže používanie smartfónov na verejnosti. Cieľom je chrániť deti a mládež pred škodlivými následkami nadmernej konzumácie médií. Informuje o tom web Le Parisien.

V tejto súvislosti prebehlo v obci aj referendum, ktorého výsledky boli poriadne tesné. Za tento nápad hlasovalo 146 ľudí, proti 126. Účasť bola okolo 20 percent.

Bez sankcií

„Čakal som väčší rozdiel. Ľudia majú pocit, že sa im chceme miešať do života. Tak to ale nie je. Je to problém verejného zdravia. Musíme s tým niečo robiť,“ vysvetľuje starosta Vincent Paul-Petit.

Ten tak aj na základe referenda vydá zákaz používania smartfónov na verejnosti. V prípade porušenia zákazu však sankcie nebudú.

Samospráva ďalej nabáda rodičov, aby deťom zakázali všetky typy zariadení ako televízia, smartfón či tablet aj doma a to ráno, pri jedení, večer pred spaním či pri samotnom zaspávaní.

Po zavedení zákazu na oplátku zabezpečí športový areál a filmový klub pre deti a tínedžerov.

Rozdelená verejnosť

Názory obyvateľov v Seine-Port sa rôznia. Tí, čo sú proti, najmä z radov mladých, hovoria, že v obci nič pre mladých nie je a nemajú iné možnosti. Ďalší hovoria o smartfónoch a tabletoch ako o pomôcke pri vzdelávaní či čítaní kníh. Lepšie by podľa nich bolo, ak by namiesto zákazu zo strany samosprávy išli príkladom samotní rodičia.

Podľa podporovateľov tejto myšlienky sú deti kvôli mobilom a sociálnym sieťam odpojené od reality. Navyše zodpovední rodičia podľa nich pri plošnom zákaze nebudú musieť deťom vysvetľovať, prečo iní môžu smartfón a oni nie. Vo všeobecnosti nebudú mať na očiach ľudí so smartfónmi a malo by ich to menej lákať.

Za zákaz hlasovala aj riaditeľka materskej školy. „Niektoré trojročné deti nevedia ako používať prsty, skladať kocky alebo si stiahnuť nohavice pri cikaní. Nevedia ani rozprávať," uviedla pre Le Parisien a narážala na to, že rodičia častokrát aby svoje deti ukľudnili, tak pred nich položia smartfón, na čo si najmenší veľmi rýchlo zvyknú.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk