13. február 2024 Rastislav Búgel Hokej Pellegrini vyzval hokejový zväz: Pustite na majstrovstvá sveta aj hráčov z KHL! Peter Pellegrini vyzval predstaviteľov hokejového zväzu. Chce, aby SZĽH pustil na majstrovstvá sveta aj hráčov z ruskej KHL.

Téma hokejistov hrajúcich v ruskej KHL rozdeľuje fanúšikov na dva tábory. Časť z nich to považuje za normálne a nevidí dôvod, aby boli trestaní. Ďalšia skupina sa dožaduje vyvodenia sankcií a zákazu obliekania národného dresu.

Téme sa v najnovšom videu venuje aj predseda parlamentu Peter Pellegrini, ktorý zverejnil výzvu Slovenskému zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Zastal sa Hudáčka

„Pred nedávnom som sa verejne vyjadril k prípadu slovenského hokejového brankára Júliusa Hudáčka, nášho reprezentanta, ktorý bol v Čechách pranierovaný za to, že hral v ruskej KHL. Doslova bol vyštvaný do Nemecka. V tom čase som sa ho verejne zastal, pretože som presvedčený, že politika do športu vôbec nepatrí. Športovci sú ľudia, ktorí sa živia svojím talentom, je to ich práca a len reagujú na ponuky športových tímov. Veľmi som sa potešil, že tento príbeh mal na koniec šťastný koniec a Július Hudáček sa stal doslova idolom nemeckých hokejových fanúšikov, ktorým prináša radosť a skvele reprezentuje našu krajinu v zahraničí. Pritom stačilo málo. Mať zdravý rozum a nepolitikárčiť tam, kde sa to absolútne nepatrí,“ povedal na úvod Pellegrini.

Človek druhej kategórie?

Podľa šéfa parlamentu sa na Slovensku a v Česku vyžívame v pranierovaní nevinných ľudí.

„Vždy hovorím, že slušnosť a rešpekt k druhému musí byť základom nášho rozhodovania. Politika ako taká musí mať svoje hranice a žiaden politik nemá právo ničiť životy nevinných ľudí, ktorí sa snažia uživiť seba a svoje rodiny. Stalo sa pravidlom niektorých politikov, a dokonca mienkotvorných médií, že ten, kto nejde s hlavným prúdom a nehovorí to, čo sa očakáva, sa dostáva pod neprijateľný tlak a robí sa z neho doslova človek druhej kategórie. Chcem verejne vyhlásiť, že všetko musí mať svoje hranice a toto musí prestať,“ dodal.

Vyzval hokejový zväz

Peter Pellegrini upozornil na blížiace sa majstrovstvá sveta, čím sa opäť otvorila diskusia účasti hráčov z KHL.

„Opäť sa blížia majstrovstvá sveta v hokeji a u nás sa otvorila nezmyselná diskusia v súvislosti s tým, že hráči hrajúci v KHL, teda v ruskej hokejovej lige, by nemali reprezentovať Slovensko. Znova sa spomínajú konkrétne mená. Vyzývam preto Slovenský zväz ľadového hokeja, aby dôsledne zvážil svoje stanovisko a neunáhlil sa prijať také rozhodnutie, ktoré pod nezmyselným mediálnym a politickým tlakom opozičných strán, ako PS a SaS, znemožní týmto hokejistom reprezentovať našu vlasť. Je prirodzená túžba a česť každého jedného športovca reprezentovať svoju krajinu a šíriť radosť pre ľudí, ktorí tu žijú. Toto pokrytectvo zaobalené do nezmyselných tvrdení, že naši hokejisti podporujú Putina, či vojnu na Ukrajine, je doslova hanebné a neslušné. Ešte raz pripomínam, že Spojené štáty americké stoja od začiatku na strane Ukrajiny a napriek tomu v hokejovej NHL hrá v tejto sezóne viac ako 50 ruských hokejistov,“ povedal Pellegrini

„Prestaňme byť pápežskejší ako pápež a riaďme sa s rešpektom a úctou k tým, ktorí chcú nosiť dvojkríž na svojej hrudi a merať si sily s tými najsilnejšími. Tak sa buduje úcta k vlastnej krajine.“

Tvnoviny.sk oslovili so žiadosťou o vyjadrenie aj SZĽH. „Táto téma momentálne nie je predmetom riešenia a nomináciou na majstrovstvá sveta sa bude zaoberať v apríli,“ uviedli zo zväzu.

