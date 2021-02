10. február 2021 Jakub Forgács Zo Slovenska Prokurátor Jozef Čentéš má Covid-19: O život bojuje v nemocnici

V bratislavskej nemocnici leží s ochorením Covid-19 známy prokurátor Jozef Čentéš. Jeho stav je vážny.

Prokurátor Jozef Čentéš skončil na COVID oddelení v ružinovskej nemocnici, kde bojuje so silným zápalom pľúc. Informuje o tom portál Topky.sk.

Podľa portálu má u neho ochorenie Covid-19 mimoriadne ťažký priebeh.

„Do ružinovskej nemocnice ho previezli z Nemocnice sv. Michala, kde sa liečil a jeho stav sa náhle zhoršil. Momentálne je pripojený na umelú pľúcnu ventiláciu a bojuje o život,“ uvádzajú Topky.sk.

Jozef Čentéš (53) sa ešte vlani uchádzal o post generálneho prokurátora. Nakoniec neuspal a zvolený bol Maroš Žilinka. Do povedomia verejnosti sa však Čentéš dostal už za vlády Ivety Radičovej, kedy ho vtedajší prezident Ivan Gašparovič odmietol vymenovať do funkcie generálneho prokurátora. Hoci neskôr mu Ústavný súd SR priznal vysoké odškodné za to, že Gašparovič porušil jeho právo, nikdy sa už generálnym prokurátorom nestal.

