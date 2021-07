Zdroj: TASR/Martina Kriková Protest pred bránami parlamentu: Boris Kollár hovorí o FATÁLNOM zlyhaní polície! Stovky demonštrantov sa pokúšali dostať do budovy parlamentu. Boris Kollár tvrdí, že keby sa polícia vopred pripravila, k vyhroteným situáciám prísť nemuselo. 23. júl 2021 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Martina Kriková

Je fatálnym zlyhaním polície a policajného prezidenta Petra Kovaříka, že sa protestujúci dav dostal až pred vstupné dvere do budovy Národnej rady (NR) SR v Bratislave. Pre TASR to uviedol predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Zároveň potvrdil, že pri doterajšom proteste došlo k zraneniu policajtky a voči protestujúcim bol použitý slzotvorný plyn.

Kritika polície

Parlament bude podľa jeho slov rokovať, hoci sa do budovy ráno nedalo pre protestujúci dav dostať ani poslancom a ani novinárom. Kritizuje však postup polície. Ak by zabezpečili zátarasy a protest by sa odohrával aspoň 50 metrov od parlamentu, k takejto kritickej situácii by nemuselo dôjsť.

„Tí ľudia, samozrejme, že bojujú proti niečomu. To neznamená, že ich budeme obuškovať alebo striekať vodnými delami či budeme na nich púšťať slzotvorný plyn. Keby to policajti zvládli a boli vonku zátarasy, tak sa nič takéto nestane,“ uviedol.

Protesty podľa jeho slov boli doteraz vždy kultivované, v piatok sa to však vymklo spod kontroly. Šéfa polície sa preto bude pýtať, prečo k tomu došlo.

Mali sa pripraviť

„Je to nemysliteľné, aby to došlo do takéhoto štádia,“ uviedol s tým, že bude Kovaříka „brať na zodpovednosť za všetko, čo sa tu udialo“. Poznamenal, že protest bol dopredu avizovaný a polícia sa mala na to pripraviť.

Schôdze parlamentu sa to podľa jeho slov nedotkne, bude pokračovať.

Pred budovou parlamentu v hlavnom meste sa v piatok ráno zišli stovky nespokojných občanov. Protestujú proti vládnym opatreniam. Žiadajú, aby v parlamente nebola prijatá novela zákona, v rámci ktorej by sa malo pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Odmietajú očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Podporu protestujúcim prišli vyjadriť opoziční poslanci z ĽSNS a Smeru-SD.

