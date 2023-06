Zdroj: TASR PRVÉ INFO: Čakajú nás TRÓPY až nad +30 °C. Kam a kedy horúčavy dorazia? Slovensko čakajú prvé plošnejšie horúčavy. Teploty by už čoskoro mali prekračovať hranicu +30 °C a dočkáme sa tak prvých tropických dní. 16. jún 2023 ELA Správy Zo Slovenska

16. jún 2023 ELA Správy Zo Slovenska PRVÉ INFO: Čakajú nás TRÓPY až nad +30 °C. Kam a kedy horúčavy dorazia? Slovensko čakajú prvé plošnejšie horúčavy. Teploty by už čoskoro mali prekračovať hranicu +30 °C a dočkáme sa tak prvých tropických dní.

Zdroj: TASR

Pre niekoho radostné správy, pre iného sa zasa blíži mimoriadne náročné a nepríjemné počasie. Európu cez víkend začne sužovať vlna tropických horúčav a tie neskôr dorazia aj na Slovensko, informuje iMeteo.sk.

Cez víkend môže ešte na niektorých miestach Slovenska spŕchnuť. Zväčšená oblačnosť sa očakáva najmä na východnom a stredom Slovensku. Informuje o tom SHMÚ na svojom webe.

Prehánky a búrky sa môžu ojedinele vyskytnúť v sobotu (17. 6.) skôr vo východnej časti Slovenska, v nedeľu (18. 6.) už aj v stredných regiónoch.

Prvé tropické teploty

Na našom území sme tento rok už síce zaznamenali prekročenie hranice +30 °C, no išlo o ojedinelý prípad. V Ožďanoch, ktoré ležia v okrese Rimavská Sobota bolo 2. júna 2023 nameraných +30,1 °C, no blížiaca sa vlna horúčav bude výraznejšia. Hranicu +30 °C prekročia teploty hneď na niekoľkých miestach a pôjde o plošnú vlnu horúčav.

Horúca bude už nedeľa

Vlna horúčav zasiahne počas víkendu viaceré oblasti Európy. Za zaujímavosťou stojí fakt, že horúčavy, ktoré čakajú aj naše územie neprinesie juhozápadné prúdenie, ale skôr prúdenie zo západu. Masa teplého vzduchu sa počas víkendu nasunie nad Francúzsko a Nemecko a odtiaľ bude smerovať k východu nad Česko, Rakúsko a nad naše územie.

Sobota by mala byť ešte pomerne chladná. Na severe a východe územia sa teploty dostanú na +17 až +22 °C. Na ostatnom území sa teploty dostanú na +21 až +27 °C.

V oblasti Beneluxu, v Nemecku, v susednom Česku a v Rakúsku budú teploty hranicu +30 °C prekračovať už počas nedele. Tridsiatky zatiaľ naše územie nečakajú. V nedeľu by však malo byť už pomerne horúco. Maximálne denné teploty sa v nedeľu na našom území dostanú na +22 až +29 °C.

Od pondelka tridsiatky

Už od pondelka to na naše územie príde. Príliv teplého vzduchu začne na našom území akcelerovať a teploty pôjdu poriadne vysoko.

„Maximálne teploty by sa v pondelok byli na Slovensku dostať už na +24 až +29 °C, no na západnom a južnom Slovensku pôjdu teploty ešte vyššie a to až na +28 až +33 °C,“ dodáva iMeteo.

Teplo by malo byť aj v utorok. Predpovede naznačujú, že v stredu by sa malo opäť otepliť a tridsiatky by už na Slovensku mali byť plošné, pričom v najteplejších oblastiach Slovenska na západe, či na juhu by teploty mohli atakovať až hranicu +35 °C.

„Predbežne to vyzerá, že teploty by mali na Slovensku atakovať svoje maximá vo štvrtok budúceho týždňa pred blížiacim sa studeným frontom. Ten by mal doraziť vo štvrtok popoludní a priniesť by mal intenzívne búrky,“ informuje portál.

Ilustračné foto

Zdroj: imeteo.sk/dnes24.sk/TASR