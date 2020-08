18. august 2020 Zo Slovenska Fico sa pustil do známych neziskoviek: Tvrdé obvinenie z politickej korupcie

Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico obvinil neziskové organizácie Nadácia Zastavme korupciu (NZK) a Transparency International Slovensko (TIS) z politickej korupcie. Reakcie na seba nenechali dlho čakať.

Podľa Fica neziskovky neinformujú o kauze advokáta Michala Miškoviča pre sľúbené zvýšenie dotácií od ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí). Fico o tom informoval v utorok na tlačovej konferencii. Riaditeľka NZK Zuzana Petková dáva do pozornosti reakciu nadácie na Miškoviča, o dotácie sa neplánuje uchádzať.

Fico: Čudujte sa, že sú ticho?

Predseda Smeru na tlačovej konferencii narážal na Remišovej minulotýždňové slová o tom, že jej rezort vyčlení na podporu neziskových organizácií viac ako jeden milión eur. Podľa Fica je to päťnásobok sumy, ktorú neziskovky dostali na podporu svojej činnosti v roku 2019. Okrem toho má Remišová uľahčiť mimovládkam aj byrokraciu súvisiacu so žiadaním týchto peňazí.

„Čudujete sa, že sú Zastavme korupciu a Transparency International ticho? Nech by skúsili povedať, že vidia v správaní sa OĽANO netransparentnosť, korupciu, vykrádanie štátnych prostriedkov, kto z nich by dostal dnes tie peniaze?“ pýtal sa Fico.

Remišová reaguje

Na Ficove vyjadrenia reagovala na sociálnej sieti koaličná strana Za ľudí, ktorej je Remišová predsedníčkou, s tým, že si Fico pletie pojmy s dojmami. Avizovaná dotácia sa totiž týka organizácií, ktoré sa venujú rozvoju sociálnych služieb, posilňovaniu vzdelávacieho zázemia, zlepšovaniu kvality života dôchodcov, zdravotne znevýhodnených a ďalších ohrozených skupín.

Najlepšia obrana útok?

Petková vidí vo Ficových slovách snahu spochybniť nadáciu, ktorá okrem iného podávala podnet na parlamentný výbor, aby prešetril jeho pobyty v kaštieli s nejasným vlastníckym pozadím.

Okrem toho Petková upozornila na fakt, že sa Zastavme korupciu opakovane kriticky vyjadrovali o objednaných právnych službách napríklad pre Slovenský rozhlas.

Petková pripomenula tiež vyjadrenie analytičky NZK Xénie Makarovej, ktorá na Miškovičove aktivity a väzby na aktivity a na rezorty pod taktovkou OĽANO reagovala na sociálnej sieti.

Na margo dotácií zo strany rezortu informatizácie uviedla, že sa majú podľa jej informácií vyčleniť pre organizácie, ktoré bojovali s koronakrízou v sociálnej oblasti. NZK sa tak o tieto financie nebude uchádzať.

Reaguje aj TIS

To, že by neziskovky nekritizovali súčasnú vládu, odmieta aj Šípoš. „Súčasnú vládu chválime aj kritizujeme podľa jej skutkov, tak ako tú minulú. Chválili sme jej zmeny v súdnictve aj prokuratúre, kritizovali zase stranícke nominácie v úradoch či neriešenie ochrany whistleblowerov. Tak to budeme robiť aj naďalej,“ uviedol.

Šípoš zároveň upozornil, že na kauzu Miškoviča reagoval v pondelok (17. 8.) s tým, že považuje za podozrivé, aby taká malá advokátska kancelária vyhrala sériu štátnych zákaziek v rôznych inštitúciách. O financie z rezortu informatizácie sa nebude podľa Šípoša TIS uchádzať.

