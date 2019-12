21. december 2019 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: Do konca roka zostáva 10 dní, sobota s občasným dažďom

Pranostika na dnes znie: "O svatém Tomáši meluzína straší." Meniny oslavuje Bohdan. Zamračené, občasný dážď. Teploty 6 až 11 stupňov Celzia.

Západ: prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 8 až 5 a najvyššie denné 8 až 11 stupňov C.

Stred: prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 7 až 2 a najvyššie denné 6 až 10 stupňov C.

Východ: prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 7 až 3 a najvyššie denné 6 až 10 stupňov C.

Meniny má Bohdan

Mužské meno Bohdan má slovanský pôvod a znamená „dar Boží, daný Bohom“. Nositeľov tohto zriedkavého krstného mena oslovujeme Bohdanko, Body, Danko.

Bohdanovia, ktorí oslavujú meniny 21. decembra, potrebujú mať okolo seba stále spoločnosť, pretože sú veľmi výreční. Zdá sa, akoby sa narodili s veľkými vedomosťami z mnohých oblastí. Priťahuje ich povolanie spisovateľa, archeológa či učiteľa netradičných teórií. Sú silne citovo založení a potrebujú, aby ich blízki milovali.

Mali by dôsledne dodržiavať životosprávu, no v tejto oblasti sú skôr nedbanliví.

Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Šťastné farby Bohdanov sú modrá a sivá. Ochranné rastliny palina a saturejka, ochranné kamene citrín a zafír.

Stalo sa doma

1847 – Ľudovít Štúr vystúpil na uhorskom sneme v Bratislave za zrušenie poddanstva.

1849 – Rakúsky minister vnútra Alexander Bach nariadil Slovenským novinám používať tzv. staroslovenčinu (slovakizovaná biblická čeština), čím ju nepriamo vyhlásil za jeden z úradných jazykov na Slovensku.

1884 – V Bratislave vznikol najstarší výtvarnícky umelecký spolok na Slovensku Kunstverein.

1889 – V USA vyšlo prvé číslo časopisu amerických Slovákov Slovák.

1948 – Národné zhromaždenie Československej republiky (NZ ČSR) prijalo zákon o krajskom zriadení – čím na Slovensku vzniklo šesť krajov: Bratislavský, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský.

1968 – Bratislavské Divadlo na korze začalo svoju činnosť uvedením hry Samuela Becketta Čakanie na Godota. Legendárne divadlo zaniklo v roku 1971 pod tlakom normalizácie, k jeho odkazu sa hlási divadlo Astorka Korzo'90.

2007 – SR sa stala oficiálne členom schengenského priestoru. Spolu s ňou sa členmi schengenského priestoru stali Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko. Úderom polnoci tak prestali existovať kontroly na hraniciach medzi starými a novými členskými krajinami EÚ. Zrušenie kontrol sa týkalo zatiaľ len pozemných a vodných komunikácií. Na letiskách prestali kontroly existovať v marci 2008.

2011 – Na internete sa objavil text dokumentu Gorila.

2017 – Slovenského chodca Mateja Tótha zbavili obvinenia z porušenia antidopingových pravidiel. Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) zastúpená Jednotkou integrity atletiky sa totiž neodvolala na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne proti verdiktu disciplinárnej komisie Slovenského atletického zväzu v prípade olympijského víťaza v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016.

Stalo sa vo svete

1620 – Prví anglickí osadníci v Severnej Amerike vystúpili na pevninu z lode Mayflower v dnešnom Plymouthe, štát Massachusetts.

1846 – Robert Liston predviedol prvú éterovú anestéziu v Európe.

1898 – Francúzski vedci Pierre a Marie Curieovci izolovali nový prvok rádium.

1913 – Vo víkendovej prílohe amerických novín New York World uverejnili po prvý raz krížovku.

1937 – V Los Angeles mal premiéru film Snehulienka a sedem trpaslíkov, prvý celovečerný kreslený film z dielne Walta Disneyho.

1958 – V prezidentských voľbách, ktoré sa vo Francúzsku konali už podľa novej ústavy, presvedčivo zvíťazil generál Charles de Gaulle, ktorý sa podľa novej ústavy stal najmocnejším mužom piatej Francúzskej republiky.

1967 – Po 18 dňoch od transplantácie srdca zomrel pacient Louis Washkanský, prvý človek, ktorému voperovali cudzie srdce. Operáciu uskutočnil Christiaan Barnard.

1968 – USA vypustili kozmickú loď Apollo 8, ktorá po prvý raz obletela s ľudskou posádkou Mesiac.

1972 – Nemecký spolkový minister Egon Bahr a štátny tajomník Nemeckej demokratickej republiky (NDR) Michael Kohl podpísali Zmluvu o základných vzťahoch medzi Nemeckou spolkovou republikou (NSR) a NDR.

1973 – V Ženeve sa začala prvá mierová konferencia o situácii na Blízkom východe.

1988 – Na škótske mesto Lockerbie spadlo lietadlo spoločnosti PanAm letiace do New Yorku, ktoré vo vzduchu explodovalo. Pri nešťastí zahynulo všetkých 259 cestujúcich, ďalších 11 prišlo o život na zemi. V roku 2001 osobitný škótsky tribunál v Holandsku uznal v súvislosti s útokom vinným z masovej vraždy bývalého agenta líbyjskej spravodajskej služby Abdala Basata Alího Midžrahího, ktorý 20.5.2012 zomrel, tri roky po tom, ako ho z humanitárnych dôvodov prepustili z väzenia v Škótsku.

1991 – Vedúci predstavitelia 11 bývalých sovietskych republík sa v kazašskej Alma-Ate rozhodli vytvoriť Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ), čím 31.12.1991 zanikol Zväz sovietskych socialistických republík (ZSSR).

2005 – Britský spevák sir Elton John sa zosobášil so svojím dlhoročným partnerom Davidom Furnishom. Najznámejší homosexuálny pár Spojeného kráľovstva oficiálne potvrdil svoj zväzok na radnici vo Windsore, kde mali svadbu napríklad aj britský princ Charles a Camilla Parkerová Bowlesová.

2007 – Deväť z 12 nových členských krajín (Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko) Európskej únie (EÚ) sa stalo oficiálne členmi schengenského priestoru. Úderom polnoci tak prestali existovať kontroly na hraniciach medzi starými a novými členskými krajinami.

2012 – Oficiálny videoklip k nečakanému hitu Gangnam Style juhokórejského rapera Psy ako prvý prelomil hranicu jednej miliardy kliknutí na webovej stránke YouTube. Stačilo mu na to iba päť mesiacov.

2015 – Etická komisia Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) potrestala šéfa Európskej futbalovej únie (UEFA) Michela Platiniho ako aj prezidenta FIFA Seppa Blattera osemročným zákazom činnosti. Trest dostali za porušenie právnych noriem.

Skladba dňa

1946 – Narodil sa Carl Wilson (rodený Carl Dean Wilson), Hawthorne, California, USA, gitarista a spevák, najmladší z trojice bratov Wilsonovcov, lídrov skupiny Beach Boys.

Plážoví chlapci boli rodinnou formáciou, základom boli traja bratia Wilsonovci, ich bratranec Mike Love a spolužiak Al Jardine. Celá história sa začala v lete roku 1961. Rodičia Wilsonovci odišli na dovolenku do Mexika a chlapcom nechali peniaze na jedlo. Trojica bratov si však za tieto peniaze požičala hudobné nástroje, pretože chceli založiť skupinu. Surfovanie a rýchle autá, to boli námety ich pesničiek v začiatkoch úspešnej kariéry. V priebehu ďalších rokov sa presadili na americkej hudobnej scéne. V októbri 1962 vydali prvú LP platňu Surfin' Safari. Prvýkrát viedli americký rebríček v júli 1964 so skladbou I Get Around. Skupina Beach Boys patrí k najúspešnejším americkým formáciám.

V hitparáde mali celkom 37 piesní, z nich štyri na prvom mieste, I Get Around, Help Me Ghonda, Good Vibrations a Kokomo. Ich úspešnú dráhu dokumentuje 30 štúdiových albumov, ten najnovší The Beach Boys with the Royal Philharmonic Orchestra vyšiel v júni 2018. K diskografii patria aj štyri live a viac ako päť desiatok kompilačných albumov, ten najnovší The Beach Boys – I Can Hear Music: The 20/20 Sessions vyšiel na začiatku decembra 2018. Carl zomrel 6. februára 1998 na následky tuberkulózy vo veku 51 rokov v Los Angeles.

