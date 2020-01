19. január 2020 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: Patent na konzervovanie potravín v plechovkách je starý 195 rokov

1853 – Zaviedla sa definitívna organizácia politickej správy v Uhorsku. Uhorsko sa rozdelilo na päť dištriktov, z ktorých Bratislavský a Košický ležali na území Slovenska.

1945 – Vojská 4. ukrajinského frontu oslobodili Košice.

1993 – Slovenská republika bola prijatá do OSN ako 180. členský štát a pred budovou OSN v americkom New Yorku vztýčili slovenskú vlajku.

2006 – Slovenské vojenské lietadlo AN-24 sa zrútilo pri maďarskej obci Hejce. Zo 43 vojakov vracajúcich sa z vojenskej misie v Kosove tragédiu prežil iba nadporučík Martin Farkaš.

2009 – Prezident SR Ivan Gašparovič sa v Komárne spolu so svojím maďarským partnerom Lászlóom Sólyomom zúčastnil na slávnostnej akadémii pri príležitosti 5. výročia založenia Univerzity Jánosa Selyeho (UJS).

1493 – Francúzsko a Španielsko podpísali v Barcelone zmluvu, ktorou Francúzsko odstúpilo oblasť Roussillonu a Cerdagny.

1784 – Bratia Montgolfiérovci uskutočnili vo francúzskom Lyone pred asi 60.000 divákmi 15-minútový let svojho balóna s objemom 16 000 metrov kubických so siedmimi osobami v gondole.

1825 – Angličania Ezra Daggett a Thomas Kensett si v Amerike nechali patentovať konzervovanie potravín v plechovkách.

1870 – V americkom New Yorku si Victoria Claflinová-Woodhullová a jej sestra Tennessee Claflinová otvorili ako prvé ženy burzovú maklérsku firmu.

1918 – Sovietska vláda vojensky rozohnala prvé zasadnutie Ústavodarného zhromaždenia v Petrohrade.

1937 – Milionár Howaed Hughes uskutočnil cezkontinentálny rekordný let, keď na jednoplošníku prekonal v USA vzdialenosť z Los Angeles do Newarku (New Jersey) za 7 hodín, 28 minút a 25 sekúnd.

1938 – Bombardovanie Barcelony a Valencie v Španielsku letectvom generála Francisca Franca počas občianskej vojny si vyžiadalo vyše 700 ľudských obetí.

1942 – Druhá svetová vojna: Japonské vojská spoločne s thajskými jednotkami vstúpili do Barmy.

1955 – V americkej televízii sa prvýkrát vysielala prezidentská tlačová konferencia 34. prezidenta USA (1953–1961) Dwighta Davida Eisenhowera.

1966 – Indira Gándhíová (jediná dcéra zakladateľa indického štátu Džavaharlála Nehrúa) sa stala predsedníčkou parlamentnej frakcie vládnucej strany Indický národný kongres, a tým aj novou premiérkou Indie.

1978 – Automobilka Volkswagen vyrobila posledné auto typu „chrobák“.

1943 – Narodila sa Janis Joplin (rodená Janis Lyn Joplin), Port Arthur, Texas, USA, speváčka a skladateľka. Bola považovaná za predstaviteľku bieleho soulu, volali ju aj Hendrix v sukni. V roku 1962 začala svoju spevácku dráhu v skupine The Waller Creek Boys. Od roku 1963 žila v San Franciscu, spievala v hudobných kluboch až do roku 1966. V júni 1966 nastúpila na post speváčky do skupiny Big Brother & The Holding Company. Pod týmto názvom aj vydali v septembri 1967 debutovú LP platňu, na ktorej boli piesne Bye, Bye Baby a hlavne Down On Me.

V auguste 1968 vydali LP platňu Cheap Thrills, ktorá sa dostala na čelo rebríčka albumov, z nej je hit Piece Of My Heart. S touto skupinou spievala do roku 1968, od roku 1969 bola členkou Kozmic Blues Band. Spolu vydali v októbri 1969 album I Got Dem Ol Kozmic Blues Again Mama!, ktorý sa dostal na 5. miesto. V roku 1970 sa vrátila ku kapele Big Brother & The Holding Company. Problémy s nadmerným užívaním alkoholu a drog bola príčinou je predčasného úmrtia 4. októbra 1970 vo veku 27 rokov. Už po smrti, v marci 1971 viedla americkú hitparádu jej skladba Me And Bobby McGee.

Zároveň v marci 1971 vychádza album Pearl, ktorý sa dostal na čelo rebríčka albumov, boli na ňom hity Move Over, Cry Baby, Mercedes Benz a Me And Bobby McGee. V roku 1995 ju uviedli do Rock and rollovej siene slávy. Americký hudobný časopis Rolling Stone ju v roku 2004 zaradil na 46. miesto medzi 50 najväčších umelcov všetkých čias.

