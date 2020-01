8. január 2020 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: Pred 85 rokmi sa narodil kráľ rokenrolu Elvis Presley

Pranostika na dnes znie: "Na svätého Severína vešia sa mäso do komína." Meniny oslavuje Severín. Jasno až polooblačno, miestami hmla. Teploty -1 až 4 stupne Celzia.

Západ: malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty –2 až –5 a najvyššie denné 1 až 4 stupne C.

Stred: malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty –3 až –8 a najvyššie denné –1 až 3 stupne C.

Východ: malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty –3 až –7 a najvyššie denné –1 až 3 stupne C.

Meniny má Severín

Mužské meno Severín má latinský pôvod a v preklade znamená „prísny, vážny“. S nositeľmi tohto zvláštneho mena sa na Slovensku stretávame len málokedy a oslovujeme ich aj Sevo, Sever, Sevík.

Severínovia, ktorí svoje meniny oslavujú 8. januára, sú dôslední, vytrvalí a trpezliví. Ich zmysel pre priateľstvo je diferencovaný. Stáva sa im, že váhajú a nechcú sa celkom zaväzovať. Severínov priťahuje štúdium jazykov a vedecký výskum. Sú schopní vynaložiť zvýšené úsilie, aby dosiahli svoj cieľ. Pamäť Severínov je výnimočná a ťažko ich možno prichytiť pri chybe, ak ide o dátum alebo nejaký citát. Odmalička sú opatrní, nedajú sa ľahko vyviesť z rovnováhy, majú pevnú vôľu a idú svojou vlastnou cestou.

Ich zdravie je dobré, no vo veľkej miere závisí od psychiky. Rastlinný symbol Severínov je borovica. Obľúbené farby týchto mužov sú farby jesene, ochranný kameň jantár.

Stalo sa doma

1528 – Kráľ Ferdinand I. zriadil v Budíne Uhorskú komoru na spravovanie kráľovských majetkov a štátnych príjmov. Zanikla v roku 1529 v súvislosti s osmanským nebezpečenstvom.

1919 – Minister Vavro Šrobár s plnou mocou pre správu Slovenska vydal nariadenie o rozpustení národných a robotníckych rád na Slovensku. Obeťou sa stala aj Slovenská národná rada (SNR). Slováci zostali bez politickej reprezentácie.

1925 – Vo Vysokých Tatrách sa začali 10. majstrovstvá Európy v ľadovom hokeji. Trvali do 11.1. toho roku.

1991 – Vláda Slovenskej republiky schválila harmonogram postupnej konverzie zbrojného priemyslu.

2018 – Ladislav Miko sa v Bratislave oficiálne ujal funkcie vedúceho Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku.

Zamestnanci spišskonovoveskej spoločnosti Embraco Slovakia vstúpili do štrajkovej pohotovosti, ktorá trvala do 22. januára.

Stalo sa vo svete

1679 – Francúzsky cestovateľ La Salle objavil Niagarské vodopády.

1918 – 28. americký prezident Thomas Woodrow Wilson prezentoval pred Kongresom svojich 14 bodov mierového programu USA po prvej svetovej vojne.

1920 – V Prahe založili Cirkev československú, neskôr premenovaná na Cirkev československú husitskú.

1954 – Elvis Presley nahral pri príležitosti osláv svojich 19. narodenín na platňu v memphisskom štúdiu svoje prvé piesne: Casual Love a I'll Never Stand in Your Way.

1973 – V Paríži obnovili rokovania medzi Vietnamskou demokratickou republikou (Le-duc-Tho) a USA (Henry Kissinger) o definitívnom vyriešení vietnamského problému.

1979 – Francúzsky tanker Betelgeuse explodoval v zálive pri Bantry v Írsku, pričom zomrelo 50 ľudí.

1998 – Americký súd odsúdil na doživotie Ramzího Ahmeda Jusifa za prípravu útoku na Svetové obchodné centrum (World Trade Center – WTC) v New Yorku a prípravu bombových útokov na približne desať amerických dopravných lietadiel.

1999 – Pápež Ján Pavol II. prijal vo Vatikáne talianskeho premiéra Massima d'Alemu. Historické stretnutie najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi a bývalého komunistu d'Alemu sa uskutočnilo polstoročie po tom, ako rímskokatolícka cirkev hrozila marxistom exkomunikáciou.

2004 – Britská kráľovná Alžbeta II. pokrstila v Southamptone najväčšiu výletnú loď sveta Queen Mary 2, ktorej výška je 72 metrov a dĺžka 345 metrov.

2010 – Portugalský parlament schválil zákon, ktorý umožňuje sobáše ľudí rovnakého pohlavia.

Futbalistov Toga napadli ozbrojenci so samopalmi v angolskej enkláve Cabinda, kde mali odohrať prvý zápas na turnaji Afrického pohára národov. Futbaloví reprezentanti otrasení po útoku sa rozhodli odhlásiť z Afrického pohára národov v Angole. Pri streľbe zomreli traja ľudia a ďalších osem hráčov bolo vážne zranených.

Skladba dňa

1935 – Narodil sa Elvis Presley (rodený Elvis Aaron Presley), Tupelo, Mississippi, USA. Prvý spevácky úspech mal už v desiatich rokoch, pri súťaži talentov počas jarmoku v roku 1945 získal druhé miesto, odmena bola päť dolárov. Na svoje dvanáste narodeniny dostal prvú gitaru. V septembri 1948 sa rodina presťahovala do Memphisu.

Prvé Elvisove skladby začala hrať memphiská rozhlasová stanica WHBQ. V apríli 1956 viedol prvýkrát americký rebríček so skladbou Heartbreak Hotel, predaj platní prevýšil sumu milión kusov. V hoteli Aladin v Las Vegas si 1. mája 1967 zobral za manželku Priscillu Beaulieu. Presne o deväť mesiacov, 1. februára 1968 sa im narodila dcéra Lisa Marie. Rozišli sa vo februári 1972. Jeho životný štýl po rozchode priniesol aj prvé výsledky. Dostal zápal pľúc, prišli aj žalúdočné ťažkosti. Parker ho dopoval tabletami, aby zvládol dohodnuté koncerty. Elvis však už nestačil. Zrušenie koncertov odôvodnil manažér Parker väčšinou zápalom pľúc alebo inými zdravotnými problémami. Spoločnosť RCA zaznamenávala všetky koncerty.

Snímky však už boli väčšinou nepoužiteľné. V roku 1977 už bol väčšinou Elvis zatvorený vo svojej rezidencii v Gracelande, 16. augusta 1977 ho našla priateľka Ginger Alden ležať mŕtveho na podlahe v kúpeľni. Pohreb sa konal 18. augusta, Elvisovu rakvu sprevádzalo 19 cadillacov z jeho garáží. Počas svojho života vydal Elvis 105 singlov, z nich 17 bolo na čele hitparád. K diskografii patrí sedem desiatok štúdiových albumov a oficiálnych kompilácií. Jedenásť z nich sa dostalo na prvé miesto. Nakrútil 21 filmov.

