RANNÁ ŠTVORKA: Pred 87 rokmi začala výstavba známeho mosta Golden Gate

Pranostika na dnes znie: "Biely január, zelený máj, plné pajty a staje, dobre je na gazdovskom dvore." Meniny oslavuje Andrea. Polooblačno až oblačno, na severe snehové prehánky. Teploty -2 až 3 stupne Celzia.

Západ: prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 0 až –3 a najvyššie denné teploty 0 až 3 stupne Celzia.

Stred: prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty –1 až –6 a najvyššie denné teploty –2 až 2 stupne Celzia.

Východ: prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty –1 až –5 a najvyššie denné teploty –2 až 2 stupne Celzia.

Meniny má Andrea

Ženské meno Andrea má grécky pôvod a v preklade znamená „mužná, silná, odvážna“. Nositeľky tohto na slovenskom území bežne zaužívaného mena oslovujeme Ajka, Andy, Andrejka.

Andrey, ktoré oslavujú meniny 5. januára, sú činorodé, nedôverčivé, šibalské a často ironické. Mávajú nečakané reakcie. Obdivuhodná pamäť im už v mladosti umožní presvedčiť sa, že im stačí preletieť text učiva, čo počuli pred pár dňami v škole, a už ho ovládajú. Dobre sa cítia v povolaniach, kde musia byť stále v strehu. Využijú hoci aj lesť, aby im neunikol úspech.

Andrejky chcú, aby ich niekto ľúbil také, aké sú. Keďže sa samé dosť dobre nepoznajú, často bývajú zmätené a sklamané. Andrey sú aj strhujúce a pomerne zložité.

Ich totemové zviera je líška. Ženy s týmto menom sú veľmi citlivé, podobné svojmu totemovému kvetu – hyacintu.

Stalo sa doma

1842 – V Bratislave začal pôsobiť prvý peňažný ústav na Slovensku – Prešporská sporiteľňa. Už v prvom roku vklady dosiahli výšku 480.000 zlatých.

1923 – Spáchali atentát na československého ministra financií Aloisa Rašína, následkom ktorého neskôr podľahol.

1968 – Alexander Dubček sa stal prvým tajomníkom ÚV KSČ.

1976 – Došlo k havárii v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice A1, pričom zahynuli dvaja ľudia a do ovzdušia uniklo značné množstvo rádioaktívneho oxidu uhličitého.

1990 – Zanikol Slovenský zväz novinárov a konštituoval sa Slovenský syndikát novinárov.

Stalo sa vo svete

1531 – V Kolíne nad Rýnom zvolili za rímskonemeckého kráľa Ferdinanda I. Habsburského, kráľa uhorského a českého, ktorý tak na tróne nahradil Karola V.

1849 – Generál Alfred Windischgrätz na čele rakúskeho vojska obsadil Pešť.

1896 – Nemecký fyzik Wilhelm Röentgen publikoval v tlači objavenie RTG -lúčov.

1919 – Anton Drexler a Karl Harrer založili v Mníchove Nemeckú robotnícku stranu (DAP), ktorá sa neskôr pretransformovala na Národnosocialis­tickú robotnícku stranu Nemecka (NSDAP)

1933 – Začali s výstavbou mosta Golden Gate v americkom San Franciscu.

1953 – Vo francúzskej metropole Paríži mala svetovú premiéru divadelná hra Samuela Becketta Čakanie na Godota.

1956 – Americký spevák Elvis Presley nahral svoj prvý miliónový singel „Heartbreak Hotel“.

1964 – Pápež Pavol VI. sa v izraelskom Jeruzaleme stretol s hlavou ortodoxnej cirkvi patriarchom Atenagorom I. z tureckého Istanbulu. Išlo o prvé stretnutie hlavných predstaviteľov katolíckej a ortodoxnej pravoslávnej cirkvi od 15. storočia.

1978 – Legendárna punková skupina Sex Pistols odohrala svoj prvý koncert v USA.

1997 – Rusko po dvoch rokoch od začiatku vojny stiahlo svoje jednotky z Čečenska.

2000 – Americké úrady rozhodli, že kubánsky chlapec Elian González, ktorý sa stal predmetom medzinárodného sporu o poručníctvo, sa vráti k otcovi na Kubu.

2006 – Najmenej 76 ľudí prišlo o život v moslimskom posvätnom meste Mekka v Saudskej Arábii, kde sa zrútila štvorposchodová budova hotela.

2009 – Šéf Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Pascal Lamy zostal na čele tejto inštitúcie aj počas ďalšieho funkčného obdobia.

2010 – Svetový program výživy (WFP) pozastavil svoje pôsobenie na väčšine územia južného Somálska kvôli pretrvávajúcemu ohrozeniu zamestnancov tejto agentúry OSN, ako aj neprijateľným požiadavkám radikálnych milícií aš Šabáb. Svetový program výživy je hlavnou organizáciou poskytujúcou humanitárnu pomoc v oblastiach Somálska najvážnejšie zasiahnutých suchom, konfliktami a nedostatkom jedla.

2012 – Bombové útoky v prevažne šiitských oblastiach Iraku si vyžiadali najmenej 73 mŕtvych a desiatky zranených.

Skladba dňa

1949 – Narodil sa George Brown, New Jersey, USA, hráč na bicích nástrojoch skupiny Kool & The Gang. Táto disko-funková formácia vznikla v roku 1968 v Jersey City. Prvú LP platňu s názvom Kool & The Gang vydali v roku 1969. Presadili sa v roku 1973 a do záveru osemdesiatyh rokov patrili k špičke americkej hudobnej scény.

Úspešné boli albumy Ladies Night, vydaný v septembri 1979 a Celebrate!, vydaný v septembri 1980. V hitparáde mali celkom 22 piesní, hitmi boli skladby Ladies Night z novembra 1979, Celebration z novembra 1980 či Cherish z augusta 1985. Na svojom konte majú viac ako tri desiatky albumov a kompilácií.

