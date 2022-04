Zdroj: TASR/Jakub Kotian Remišová: Generálny prokurátor by mal vyvinúť snahu na zastavenie ĽSNS Generálny prokurátor Maroš Žilinka by mal vyvíjať aktivitu k tomu, aby zastavil ĽSNS, ktorá bola platformou na šírenie extrémistických názorov jej šéfa Mariana Kotlebu. 6. apríl 2022 Politika

Vyhlásila to predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová. Aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) sa domnieva, že by mal prísť opäť návrh na rozpustenie ĽSNS.

Aj voči Republike?

Obaja si myslia, že podobný postup by sa mal prijať aj voči mimoparlamentnému hnutiu Republika, ktoré založili odídenci z Kotlebovej strany.

Remišová víta utorkové (5. 4.) rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý Kotlebu odsúdil pre šeky v hodnote 1488 eur na podmienečný šesťmesačný trest odňatia slobody s jedenapolročnou skúšobnou dobou.

„Demokracia musí vedieť využívať nástroje, aby sa bránila proti totalitným a fašistickým ideológiám,“ skonštatovala pred stredajším zasadnutím vlády.

Naď si myslí, že návrh na rozpustenie sa má týkať všetkých strán, ktorých čelní predstavitelia boli právoplatne odsúdení z extrémizmu.

Je to extrémista

„Máme opäť rozhodnutie súdu, že Marian Kotleba je právoplatne odsúdený extrémista, a preto by sa malo postupovať adekvátne k tomu aj k politickej strane, kde pôsobí,“ povedal s tým, že rovnako by sa malo postupovať aj voči Republike vzhľadom na niekdajšie odsúdenie poslanca Milana Mazureka (nezaradený) a ďalších ľudí. Je to podľa neho v rukách generálneho prokurátora a súdu.

Rozpustením ĽSNS sa už zaoberal Najvyšší súd SR na základe návrhu vtedajšieho generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára z roku 2017. Súd v roku 2019 návrh na rozpustenie strany zamietol.

