Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus je v karanténe

Riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie identifikovali medzi kontaktmi niekoho, kto mal pozitívny test na COVID-19. Zostáva v domácej izolácii.

Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je v domácej izolácii po tom, čo bol v kontakte s osobou nakazenou novým koronavírusom, informovala o tom v pondelok agentúra AFP.

„Identifikovali ma medzi kontaktmi niekoho, kto mal pozitívny test na #COVID-19,“ Tedros Adhanon Ghebreyesus napísal na Twitteri.

„Som v poriadku a bez symptómov, ale ostanem v nasledujúcich dňoch v domácej izolácii, v súlade s WHO protokolmi. Budem pracovať z domu,“ dodal.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.