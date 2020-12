13. december 2020 Jakub Forgács Rôzne Riešili unaveného psa aj prehltnutý špendlík: TOP bizarnosti zo zvolenského urgentu

Na urgentnom príjme to vrie udalosťami, ale aj emóciami. O bizarné situácie nie je núdza ani vo Zvolene. Svedčia o tom aj zážitky doktora Petra Púpavu.

Zdroj: Nemocnica Zvolen

Ako samotní lekári hovoria, zážitkov, a hlavne tých k neuvereniu, je na „urgente“ skutočne neúrekom. Faktom však zostáva, že na urgentnom príjme v Nemocnici AGEL Zvolen musia ošetriť od tých najmenších až po geriatrických pacientov zo štyroch okolitých okresov. MUDr. Peter Púpava zažíval počas mnohých služieb aj neobvyklé situácie. Uviedla to Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny AGEL SK.

Vyšetrenie glykémie u „unaveného“ psa neskoro v noci patrilo tiež k tým bizarnejším.

„Moja kolegyňa vtedy s úsmevom na tvári len skonštatovala, že keby aj ju zobudili tak neskoro v noci ako toho psa, tiež by nemala veľa energie,“ spomína lekár. Úsmevných zážitkov je však na urgente vždy menej ako tých, ktoré si vyžadujú vážnu tvár, správne a rýchle rozhodnutie.

Riešil i prehltnutý špendlík

Veľakrát sú pacientmi aj celkom malé deti. Bežné sú úrazy ako popálenia, pomliaždenia končatín a pády detí z prebaľovacích pultov. Rodičia sú prirodzene vystrašení a dožadujú sa všakovakých vyšetrení.

„Stávalo sa aj mne, že pri nekomplikovaných úrazoch hlavy nás rodičia tlačili do CT vyšetrenia. Snažíme sa im však vysvetliť, že toto vyšetrenie nie je u detského pacienta veľmi vhodné a pokiaľ nič nepoukazuje na to, že je nevyhnutne potrebné, nerobíme ho automaticky,“ sumarizuje Púpava, ktorý pracoval na urgente sedem rokov a v súčasnosti pôsobí ako chirurg na Oddelení všeobecnej, úrazovej chirurgie a JIS vo zvolenskej nemocnici.

U detského pacienta sa nezriedka stretávajú lekári na urgente aj s rôznymi prehltnutými, alebo vdýchnutými menšími predmetmi. Vo zvolenskej nemocnici mali skúsenosť aj s prehltnutým špendlíkom.

Pre laika situácia ako vyšitá na paniku a strach, nie však pre lekára: „Špendlík sa v danom prípade postupným schádzaním do tráviacej sústavy obalil stravou a vyšiel von z tela spolu s ňou nekomplikovane, prirodzenou cestou.“

S úrazmi aj pod vplyvom

U dospelej populácie pacientov prevažujú hlavne otvorené bodnorezné a hryzné zranenia, pracovné a športové úrazy, pády z výšky, alebo dopravné nehody v rozsahu od ľahkého stupňa poškodenia mäkkých tkanív, cez zlomeniny až po závažné, život ohrozujúce orgánové poranenia. V chirurgii sú to hlavne náhle brušné príhody, krvácavé stavy a infekcie. To je však len zlomok problémov, s ktorými prichádzajú pacienti na urgent.

Sú aj bizarné zranenia, ktoré si vedia privodiť aj samotní pacienti. Niektoré súvisia s rôznymi netradičnými sexuálnymi praktikami, iné vzniknú pri neopatrnom zachádzaní so zbraňou, trhavinou alebo s predmetmi, ktoré dokážu spôsobiť ťažké ujmy na zdraví. Špeciálnou skupinou pacientov urgentného príjmu sú tí nespolupracujúci, agresívni a pod vplyvom alkoholu, či nedovolených omamných látok, prípadne so psychózami, ktorých je potom náročné ošetrovať.

Útek z nemocnice

„V protiklade som zažil aj pacienta so skalpačným poranením hlavy, ktorý sa sám v pokročilom alkoholovom opojení doviezol autom na urgentný príjem, ktorý bol už v tom čase prázdny. Bolo to niekedy nadránom. Tu si potichu s pokorou a nepozorovane sadol, hoci mu rana na hlave výrazne krvácala. Vďaka kamerovému systému sme ho spozorovali a po našom okamžitom zasiahnutí, odpovedal: „že on má čas a počká, že si my máme najprv povybavovať, čo treba,“ spomína na jeden zo zážitkov Púpava.

Pacient bol po akútnom ošetrení a predbežnej diagnostike prijatý na oddelenie kvôli dosledovaniu jeho zdravotného stavu, odkiaľ potom ušiel a objavil sa až na druhý deň.

Hľadal svoje kľúče, auto a doklady, keďže si po vytriezvení absolútne nič nepamätal, len dedukoval, že mohol byť v nemocnici podľa krvavého oblečenia a stehov na hlave. Dodatočne sa však zdravotníckemu personálu poďakoval a aj ospravedlnil za nepríjemnosti.

Netrpezliví pacienti

A tak, ako prichádzame na urgentný príjem s rôznymi ťažkosťami, rôzne sa správame aj ako pacienti. „Ľuďom sa prevažne nechce čakať a len s neochotou dokážu prijať, že pacientov neošetrujeme v chronológii ich príchodu, ale na základe závažnosti diagnóz, s ktorými čakajú na ošetrenie. Paradoxne, mladší pacienti sú nervóznejší, nemajú problém povedať rôzne slovné invektívy na zdravotnícky personál a starší ľudia sú tí trpezlivejší, chápavejší a solidárnejší voči iným. Pritom vo väčšine prípadov prichádzajú na urgent s ťažšími zdravotnými problémami,“ dodal na záver.

Zdroj: Nemocnica Zvolen

