Rodičia prežívajú strašnú BOLESŤ: Ich synček (†5) zomrel po vytrhnutí mliečnych zubov Mal to byť rutinný zákrok, pri ktorom mali 5-ročnému chlapcovi vytrhnúť mliečne zuby. Domov sa už nevrátil.

Marianna Vakhniak a jej partner Viktor Pashnyk sú hudobníci z ukrajinského mesta Ľvov. Vlani v druhej polovici decembra zobrali svojho 5-ročného syna Velesa k zubárovi, ktorý mu mal vytrhnúť dva mliečne zuby.

Zasiahnuť museli záchranári

Ako informoval britský Mirror, chlapec bol po príchode do ambulancie nervózny. Stomatológ preto rodičom ponúkol možnosť vykonať zákrok v celkovej anestézii. Obaja súhlasili.

Keď sa chlapec v kresle stále vrtel a nechcel si nechať poriadne nasadiť masku, matka mala doktora poprosiť, aby s procedúrou prestal. V tom momente však začala anestézia účinkovať.

Rodičia odišli do čakárne, no po chvíli matka začula rozruch. Do ambulancie po 20 minútach dorazili dva tímy záchranárov.

Vypočuli si zdrvujúcu správu

Keď chlapca previezli do nemocnice, mamičke oznámili, že sa mu zastavilo srdce, no podarilo sa ho resuscitovať. 5-ročného chlapca potom umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti nemocnice sv. Mikuláša.

Chlapec zakrátko upadol do stavu klinickej smrti a 13. januára zomrel.

Polícia rozbehla vyšetrovanie. Zisťuje, či za smrť dieťaťa môžu zdravotníci zo stomatologickej kliniky.

