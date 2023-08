ROZLÚČTE sa s letom a horúčavami: Čaká nás výrazné OCHLADENIE, vetrisko a búrky!

To, čo príde na Slovensko, sa málokomu bude páčiť! Reč je o veľkej zmene počasia, ktorá už v najbližších hodinách dorazí aj na naše územie.

Extrémne teploty na Slovensku znepríjemňovali život mnohým ľuďom, no takéto počasie je v lete bežné. Teraz sa musíme prichystať na zvrat, ktorý nás čaká.

„Máme pred sebou výraznú zmenu počasia, ktorá ukončí letné počasie na našom území. V priebehu večerných hodín udrú silné búrky, ktoré v nadchádzajúcich dňoch doslova prekopú doterajší charakter počasia. Zabudnite na tropické teploty a slnečné počasie. Od zajtra bude búrlivo, chladno a sychravo,“ informuje portál imeteo.sk.

Na spomínanom webe tvrdia, že pondelkom, čiže dneškom (28.8.), sa končí leto: „Toto je asi najdôležitejšia správa dnešného dňa. Už ráno sme informovali, že teplé počasie končí, a tak teplo ako dnes, už toto leto a zrejme ani tento rok už nebude.“

Ku zmene počasia sa chystá na západe od Slovenska, čo potvrdzuje aj výrazné ochladenie v Rakúsku. „Aktuálne sa teploty na západe Rakúska pohybujú len okolo +15 °C, zatiaľ to u nás máme tridsiatky,“ píše imeteo.sk. Niečo podobné sa blíži ku nám.

Ako dodávajú, tak teraz je ešte situácia ohľadom búrok pokojná, ale začne sa to postupne meniť. „Popoludní sa nad Balkánom, v oblasti Chorvátska a Slovinska, začnú vznikať pomerne intenzívne búrky. Tie sa podvečer dostanú nad Rakúsko a nad Maďarsko, kde by sa mala sformovať búrková línia,“ predpokladajú na imeteo.sk.

„Okolo 20:00 mala začať postupovať línia búrok od juhozápadu, smerom k severovýchodu cez naše územie. Búrky sa dovalia so silným nárazovým vetrom, ktorý by mohol dosahovať nárazy vetra až do 100 km/h,“ tvrdia.