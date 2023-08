Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Na Európu sa VALÍ nebezpečný Erwin, prinesie so sebou POVODNE: Čo hrozí Slovensku? Počasie je vrtkavejšie ako v bláznivom apríli. Aktuálne leto sa vyznačuje náhlymi zmenami teplôt, silnými lejakmi, či ničivými povodňami. Po tropickom víkende nastane ďalšia zmena. 27. august 2023 han Zo Slovenska

27. august 2023 han Zo Slovenska Na Európu sa VALÍ nebezpečný Erwin, prinesie so sebou POVODNE: Čo hrozí Slovensku? Počasie je vrtkavejšie ako v bláznivom apríli. Aktuálne leto sa vyznačuje náhlymi zmenami teplôt, silnými lejakmi, či ničivými povodňami. Po tropickom víkende nastane ďalšia zmena.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

„Počasie v Európe sa už začalo zhoršovať. V nadchádzajúcich dňoch bude počasie u nás ovplyvňovať tlaková níž, ktorá dostala pomenovanie ERWIN a táto tlaková níž prinesie do viacerých oblastí Európy povodne. Zopakuje sa tak situácia, ktorú sme mali nedávno v Slovinsku,“ informuje o tom portál imeteo.sk.

Záplavy v Slovinsku

Pred niekoľkými dňami obleteli celý svet hrôzostrašné zábery zo Slovinska, kde voda zaplavila viaceré oblasti. Povodne nevynechali ani Chorvátsko a celkovo išlo o najmohutnejšie záplavy v súčasnej histórii.

„Povodne však neobišli ani naše územie. Vo vlhkom a teplom vzduchu sa vtedy tvorili búrkové vlny, ktoré taktiež priniesli na naše územie sériu prívalových povodní. Niečo také sa teraz zopakuje, no o čosi západnejšie od nás,“ dodávajú na webe o počasí.

Podľa všetkého už vedci vedia, kde je problém. „Teplá voda Stredozemného mora začína spôsobovať v Európe problémy. Stredozemné a Jadranské more dosahujú neprimerane vysokú teplotu. Aktuálna teplota dosahuje +26 až +29 °C, čo je skutočne veľa. Len za spomienku stojí fakt, že hurikány sa tvoria nad povrchovou teplotou vody +26 °C,“ poznamenali.

Hurikány nie

Na spomínanom webe ešte vysvetlili, že skutočne sa Slováci nemusia obávať hurikánov. „Hurikány síce nehrozia, ale niečo podobné. Aj hurikán je len mohutná tlaková níž. Veľmi teplé more je síce fajn pre dovolenkárov, no prináša extrémne počasie. Teplé more zvyšuje odparovanie a následnú vyššiu vlhkosť, čo je palivo pre búrky,“ uviedli na imeteo.sk.

Lenže, nad teplým Stredozemným morom sa nabaľuje tlaková níž. Už dostala od nemeckých meteorológov aj meno. Je to ERWIN. „Táto tlaková níž sa len veľmi pomaly bude pohybovať smerom nad Alpskú oblasť,“ podotkli odborníci.

„Od dnes až do stredy čakajú Európu vlny búrok a lejakov. Najhoršia situácia bude na severe Talianska, vo Švajčiarsku a v Rakúsku, kde by mohlo počas nadchádzajúcich 72 hodín spadnúť neuveriteľných 300 až 400 mm zrážok,“ varujú.

Toľko zrážok vytvorí v týchto oblastiach vlnu povodní a situácia môže byť podobná tej v Slovinsku.

Ako to bude na Slovensku?

„Počasie na našom území pokojné taktiež nebude, ale rozhodne bude menej extrémne. Okolo tejto tlakovej níže totiž budú postupovať nad našu oblasť ďalšie búrkové vlny,“ predpovedajú na imeteo.sk. Prvá vlna búrok sa bude cez našu oblasť presúvať už dnes (nedeľa 27.8.). "Pôjde však západnejšie od Slovenska a búrky čakajú najmä Rakúsko a Česko. Zajtra už bude búrlivo aj u nás.

„V pondelok večer začne počasie na našom území ovplyvňovať ďalšia búrková vlna, ktorá dorazí najskôr nad západné Slovensko a to už okolo 20:00. Postupne sa búrky objavia vo väčšine západnej polovice Slovenska,“ skonštatovali.

Intenzívne búrky hrozia na našom území tak približne do stredy.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: imeteo.sk/dnes24.sk/TASR