Generálporučík Anatolij Elizarov mal v stredu 28. decembra utrpieť vážne poranenie hlavy. Zo strechy budovy obchodu naňho spadol obrovský kus ľadu.

Incident sa stal v Moskve. Informoval o tom portál news.ru.

„Generálporučík bol hospitalizovaný, teraz sa oňho starajú lekári. Prokuratúra preveruje a hľadá zodpovedných za nekvalitné čistenie strechy od ľadu,“ píše news.ru.

Reakcie ľudí, po predošlých správach o náhlych úmrtiach bohatých ruských politikov a podnikateľov, na seba nenechali dlho čakať.

„O! Niečo nové! Ani čaj, ani schody, ani okno. Príliš veľa kreativity. Podozrivé,“ komentovala Monika.

„Neuveriteľné, tím Ukrajincom sa podarilo poslať do Moskvy drony prezlečené za cencúle! Gratulujem,“ stálo v ďalšom komentári na Twitteri.

Ruský zákonodarca a multimilionár Pavel Antonov zomrel po páde z okna hotela v Indii, kde bol na dovolenke.

Jeho smrť nasledovala len dva dni po záhadnej smrti jeho priateľa a straníckeho kolegu Vladimira Budanova v tom istom hoteli v meste Rájagadá v indickom štáte Urísa. Informácie priniesli v utorok indické aj britské médiá ako thehindu.com, NDTV či The Daily Telegraph.

