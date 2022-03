Rusko hľadá alternatívy k západným značkám: Obracia sa na Čínu, Irán, Indiu

Po odchode veľkého počtu západných maloobchodných firiem sa Rusko rozhodlo obrátiť na Čínu, Indiu, Irán a Turecko s cieľom výpadok aspoň čiastočne zaceliť. Uviedla to v piatok asociácia, združujúca firmy, pôsobiace v sektore. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ruská rada nákupných centier (RCSC), ktorá zastupuje vlastníkov obchodných centier aj prevádzkovateľov maloobchodných sietí, uviedla, že v súčasnosti rokuje so zástupcami sektora v spomínaných krajinách s cieľom nájsť alternatívy k západným značkám. Ako dodala, zaslala im zoznam zahraničných firiem, ktoré pozastavili aktivity na ruskom trhu.

„Časom by sme mohli doplniť, prípadne úplne nahradiť tovary značiek, ktoré sa z ruského trhu stiahli, tovarmi podobnej kvality a dizajnu,“ uviedla RCSC.

Od konca februára, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, opustilo ruský trh, alebo na ňom výrazne zredukovalo aktivity viacero známych západných značiek.

Sankcie západných štátov proti Rusku medzitým skomplikovali dodávky tovarov do ruských obchodov. K tomu sa pridali rastúce ceny, čo vyvolalo medzi ľuďmi paniku z rýchleho zdražovania a vykupovanie niektorých tovarov, najmä cukru. Problémy so zásobovaním zaznamenali aj pri niektorých liekoch.

🧵 Despite Russia reporting sugar, paper and medicine shortages, panic buying, waves of emigration and an exodus of Western firms, a new Central Bank survey hints that Russian households are not yet fully braced for the crisis which has already started to unfold. pic.twitter.com/vvCAycFhzf