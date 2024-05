Rusko plánuje sabotáže naprieč Európou, varujú tajné služby: Moskva nemá zábrany ÚTOČIŤ

Viaceré európske tajné služby prichádzajú so znepokojivými informáciami. Rusko údajne plánuje vykonávať naprieč kontinentom sabotážne útoky.

Moskva podľa tajných služieb začala chystať bombové alebo podpaľačské útoky a akcie namierené proti infraštruktúre na európskom území, a to buď sama alebo prostredníctvom svojich spojencov, napísal denník Financial Times.

Kremeľ neberie pritom do úvahy možné civilné obete, uviedli zástupcovia tajných služieb. Vníma to ako súčasť trvalého konfliktu so Západom v čase, keď Kremeľ pokračuje v invázii na Ukrajinu.