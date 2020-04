28. apríl 2020 Rôzne Rúti sa k nám najväčší asteroid tohto roku. Ako blízko preletí k Zemi a kto ho môže vidieť?

Asteroid je obrovský, najväčší z tých, ktoré tento rok preletia okolo našej planéty. Jeho šírka dosahuje asi 2 kilometre a dĺžka približne dvakrát toľko.

V stredu (29. apríla) preletí relatívne blízko Zeme obrovský asteroid 1998 OR2. Asteroid by mal bezpečne preletieť okolo Zeme a v najbližšom bode sa dostane do vzdialenosti približne 6-miliónov kilometrov. To je približne 16-násobok vzdialenosti Mesiacu od Zeme.

„Asteroid je obrovský, najväčší z tých, ktoré tento rok preletia okolo našej planéty. Jeho šírka dosahuje asi 2 kilometre a dĺžka približne dvakrát toľko,“ informuje portál iMeteo.sk.

Najbližšie k Zemi sa bude nachádzať 29. apríla o 9:56 UTC, čo je o 11:56 nášho času. Napriek svojej veľkosti bude asteroid pre ľudské oko „neviditeľný“. Jeho jasnosť dosiahne 10 až 11 magnitúd (čím nižšia tým jasnejšia, 6 – najslabšie hviezdy pozorovateľné voľným okom), pozorovateľný tak bude len pomocou teleskopov s priemerom 15 až 20 centimetrov.

Asteroid obehne Slnko raz za 3 roky a 8 mesiacov. Najbližšie sa k Slnku dostane približne do vzdialenosti Zeme a najďalej približne do vzdialenosti Jupiteru od Slnka.

Asteroid tak pravidelne pretína dráhu Zeme okolo Slnka, no obávať sa nemusíme. Jeho dráha je známa na ďalších 200 rokov a naraziť do Zeme sa veru nechystá.

Ilustračné foto

Zdroj: iMeteo.sk