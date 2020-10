SAGAN je ako vymenený, ale na Giro má smolu: O triumf prišiel len vďaka FOTKE!

View this post on Instagram

Today, I went all out for the win. It was such a close finish, I didn't know who was first, second, or third, we all came to the line together and we had to wait for the photo-finish. I did my best and sprints often go this way. At times I won by a few centimetres, and at times it was like today. Our plan today was to go very hard on the climb in order to see what happens. I'm very satisfied with the team's work, they did a great job and in the small group in the finale we were with Viviani, Démare, and a few others. I get to wear the ciclamino jersey, but I lead by a few points and I'll try to keep it. Dnes som chcel vyhrat a dal som do toho všetko. Bol to taký tesný finiš, že vôbec som nevedel kto vlastne vyhral. Všetci sme prišli v jednom rade a museli sme si počkať na foto-finiš. Dal som do toho maximum a špurty sú proste také. Niekedy o pár centimetrov vyhráte a inokedy to zas dopadne tak ako dnes. Našim dnešným plánom bolo, ísť v kopci naozaj tvrdo a vyskúšať, že čo to urobí s ostatnými. Som veľmi spokojný s prácou celého tímu, dnes odviedli skvelú prácu a v malej skupine v samotnom závere sme boli s Vivianim, Démarem a len niekoľkými ďalšími. Oblečiem si cyklaménový dres a aj keď zatiaľ vediem len o pár bodov, pokúsim sa ho udržať. @giroditalia @borahansgrohe (Photos @bettiniphoto)