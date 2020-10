5. október 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Vzpieračke na letisku neverili, že je žena: Potom vysvetlila, prečo nemá prsia! FOTO

Pred ľuďmi sa jej pýtali intímne otázky. Ruská vzpieračka Anna Turaevová zažila nepríjemný incident na letisku, kde jej neverili, že je žena.

10 Galéria

Zdroj: Instagram.com/turaevaanna_

Samozrejme, že pri pohľade na rodáčku z mesta Krasnodar sa každému vybaví: „Veď to je muž.“ Nie všetko, čo sa na prvý pohľad zdá byť isté, tak v skutočnosti aj môže byť. Príklad uznávanej ruskej siláčky obehol internet.

Problém pri odbavovaní

Treba uviesť, že Anna sa stala niekoľkokrát majsterkou sveta a Európy a na konte má niekoľko svetových rekordov. Počas presunu z Petrohradu do rodného Krasnodaru mala prestup v Moskve, kde sa to celé udialo. „Počas kontroly ma nechceli pustiť na palubu lietadla kvôli tomu, že mám v pase napísané, že som žena. Ponížilo ma to, pretože sa ma pýtali aj citlivé otázky. Zaujímalo ich, kto v živote som a aká je moja úloha v posteli,“ prezradila Anna na sociálnej sieti.

„Chcela by som, aby ostatných zaujímala moja duša a nie to ako vyzerám,“ dodala 42-ročná športovkyňa.

Prečo má taký vzhľad?

Podobnosť s mužmi je na mieste, ale treba zobrať do úvahy to, čo k tomu predchádzalo. „V roku 2017 som si na prsníku niečo nahmatala, ale nádor bol nezhubný. O rok som mala obrovské bolesti, ktoré mi bránili viesť normálny život a začala som uvažovať o operácii,“ priznala Anna, u ktorej však nakoniec rakovina predsa len „nastúpila“ a o jeden prsník ju obrala.

„Už som aj tak vyzerala ako chlap, tak som si povedala, že mi je jeden prsník zbytočný,“ objasňuje vzpieračka, ktorá sa už dávnejšie otvorene priznala k tomu, že je lesbička. Práve jej nepríjemnosť so zamestnancami leteckej spoločnosti ju dohnalo k tomu, aby všetkým ženám na svete poslala odkaz.

„Najdôležitejšie, čo môžeš ako žena urobiť, je to, že sa budeš mať rada,“ uzavrela.

Zdroj: Dnes24.sk