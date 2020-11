29. november 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Demitra by sa dožil 46 rokov: Škola pomenovaná po ňom, si to pripomenula originálne! FOTO

Nebyť tej prekliatej havárie, slovenský hokejista Pavol Demitra by v nedeľu (29. novembra) oslavoval 46. narodeniny. Na legendu nezabudli v dubnickej škole.

Bývalý kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie sa narodil v roku 1974 v Dubnici nad Váhom. Žiaľ, tragicky zahynul 7. septembra 20011 pri páde lietadla jeho vtedajšieho klubu Lokomotiv Jaroslavľ, vo veku 36 rokov.

Škola sa volá po ňom

V rodnom meste Pavla Demitru si ho uctili aj takým spôsobom, že po ňom pomenovali Základnú školu s materskou školou. A práve tam sa v piatok konalo milé podujatie. Nielenže si ním pripomenuli jeho narodeniny, ale ešte k tomu v školskej sieni slávy odhalili drevorezbu s jeho podobizňou.

"Drevorezba má zvláštny pôvod, nemá totiž autora, keďže vznikla vďaka digitálnym technológiám. Vznikla ako kompozícia sady naskenovaných fotografií, prenesených laserom do 3D podoby drevorezby. Tú sme hrdo odhalili v sieni slávy, ktorá je Pavlovi Demitrovi venovaná a žiakom jeho osobnosť pripomína každý deň,“ vysvetlil pre portál www.dubnica.eu riaditeľ školy Oto Bača.

Sú na Paľa stále hrdí

Táto škola je aj patrične hrdá na meno, ktoré nesie vo svojom názve. „Pavol Demitra je vzor, výrazný motivačný element. Nie je možné vstúpiť do tejto školy a neuvedomiť si, koľko práce za týmto menom stojí,“ dodal riaditeľ. Ako uvádza vedenie mesta Dubnica nad Váhom, školu vychvaľujú.

„Ako jedna z prvých škôl promptne nabehla na on-line systém výučby a cez letné prázdniny sa ako jediná z našich škôl zapojila do projektu Letná škola. Vo vedení i v kolektíve tu cítiť nadšenie, tímového ducha a ťah na bránku s chuťou pracovať a zlepšovať to, čo sa dá. Teším sa z toho a zároveň som rád, že aj my ako mesto môžeme škole pomôcť,“ vyjadril sa primátor mesta Peter Wolf.

