23. apríl 2024 Rastislav Búgel Volejbal SAMOVRAŽDA volejbalistky († 21): Vypila čaj so záchranármi a skočila zo strechy Športovým svetom otriasla ďalšia tragédia. Život si vzala len 21-ročná talentovaná volejbalistka.

21-ročná Arina Mihajlinová bola považovaná za najväčšie talenty v plážovom volejbale v celom Rusku. Mladučká reprezentantka 21. apríla spáchala samovraždu.

Zraneniam podľahla

Telo Ariny našiel školník pred budovou študentského domova Moskovského energetického inštitútu. Ako prvá o nešťastí informovala tamojšia volejbalová federácia, no v čase vydania pôvodnej správy ešte nemala viac informácií.

Keď športovkyňu našli, ešte žila. Zomrela po prevoze do nemocnice.

Depresie a rozchod s priateľom

Ako informuje Gazeta, mladá športovkyňa trpela depresiami pre zranenie kolena, kvôli ktorému vynechala veľkú časť sezóny. Keď sa zo zranenia zotavila, lekári jej odporučili, aby nešportovala až do polovice leta.

Ako prezradila Arinina trénerka z klubu Zarečje – Odintcovo Natalija Urjadová, v osudný deň sa volejbalistka rozišla s priateľom. „Ukázalo sa, že sa rozišli v ten istý deň, v deň tragédie. Rozprávali sa, z nejakého dôvodu sa rozišli a súdiac podľa toho, čo čítal alebo počul v telefóne, jej priateľ usúdil, že je potrebné zavolať záchranku,“ vysvetľuje.

Lekári volejbalistku vyšetrili, no nezistili žiadny dôvod, ktorý by v nich vzbudzoval obavy. „Záchranári sa s ňou porozprávali, dali jej čaj a hotovo, to bolo všetko. Potrebovala psychologickú pomoc,“ vraví trénerka.

Po ich odchode Arina vyliezla na strechu a skočila z výšky 16. poschodia.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

8 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk