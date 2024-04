18. apríl 2024 Rastislav Búgel Hokej Slovensku sa na MS v Česku rysuje tím SNOV: Účasť potvrdil aj Šimon Nemec! Slovenskú reprezentáciu posilní ďalší hráč z NHL.

Zdroj: TASR/AP

Slovenská reprezentácia sa už o niekoľko týždňov predstaví na majstrovstvách sveta v susednom Česku a zdá sa, že národný tím bude mať mimoriadnu silu.

So Slafkovským

Počas týždňa sa klubová sezóna skončila Jurajovi Slafkovskému a talentovaný útočník prisľúbil účasť v tíme Craiga Ramsayho.

Prešlo iba niekoľko hodín a hokejoví priaznivci si vypočuli ďalšiu radostnú správu.

Príde aj talentovaný obranca

Majstrovstiev sveta v Prahe a v Ostrave sa zúčastní aj obranca New Jersey Devils Šimon Nemec.

Počas rozhovoru pre klubovú stránku sa ho opýtali, či pomôže slovenskej reprezentácii. „Áno, pôjdem,“ povedal na úvod slovenský hokejista.

„Pre mňa je to ako ísť domov. Je to asi päť hodín od môjho rodného mesta. Moja rodina sa na už to veľmi teší. Moji starí rodičia nemôžu prísť sem do USA, môžu ísť iba tam, takže sa na to veľmi teším,“ povedal Šimon Nemec, ktorý sa do prvého tímu Devils dostal 1. decembra a v prestížnej súťaži odohral už 60 zápasov s bilanciou tri góly a 16 asistencií.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk