11. november 2020 ELA Politika SaS o neschopnosti Krajčího a kritike vlády: Dokedy sa bude ľuďom vŕtať v nose?

Celoplošné testovanie počas dvoch víkendov a následné vyhodnotenie, či presnejšie zavádzanie ďalších opatrení, už zdvihlo zo stoličky aj vládnych liberálov.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Po dvoch kolách testovania prišiel na rad aj od 1. októbra vyhlásený núdzový stav na 45 dní. Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) odporučil vláde, aby sa predĺžil o 90 dní.

Spory medzi SaS a OĽaNO

Táto možnosť ale okamžite zdvihla zo stoličky ministra hospodárstva a šéfa liberálov SaS Richarda Sulíka. Dovtedy vystupovala koalícia viac-menej navonok jednotne, čo sa týka celoplošného testovania a prijatých protipandemických opatrení.

„Na vláde budeme dôrazne apelovať, aby sa núdzový stav nepredĺžil o 90 dní, ako navrhuje ústredný krízový štáb. Za takéto rozhodnutie nemôžeme na vláde hlasovať. Vieme si však predstaviť kompromis, a to schváliť predĺženie núdzového stavu o maximálne 30 dní, avšak na viac dní nevidíme momentálne zmysel,“ uviedol v utorok (10. 11.) Sulík.

Núdzový stav na Slovensku sa napokon predĺži iba o ďalších 45 dní. Skončiť sa mal dňom 14. novembra. V stredu o tom rozhodla vláda.

Olejom do ohňa bol aj predbežný záver zo stretnutia premiéra Igora Matoviča a subjektov zasiahnutých pandémiou. Stretnutie v bratislavskom hoteli Bôrik malo názov Ako spolu prežijeme zimu.

Reštaurácie, fitness centrá, plavárne, školy i cirkvi by sa mohli podieľať na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19. Za to by mohli za určitých dodatočných podmienok otvoriť svoje prevádzky. Uviedol to premiér po utorkovom stretnutí so zástupcami najviac postihnutých odvetví.

Nahnevaný Sulík

To opäť nahnevalo Richarda Sulíka a na povrch idú ďalšie nové spory medzi koaličnými stranami SaS a OĽaNO. Sulík kritizuje nápad komunitného testovania v prevádzkach a vyzýva, aby vláda počúvala vedcov.

„Celé Slovensko strpelo testovanie nie preto, že by mali obsesiu vo vŕtaní sa v nose, ale preto, lebo uverilo sľubu, že bude lepšie. Čo však dostali? Plošné predĺženie núdzového stavu,“ napísal na Facebooku.

Tak načo sa to celé robilo, pýta sa minister hospodárstva. „Zistili sme, kde sú ohniská, môžeme pekne rozlíšiť okresy, kde treba tvrdšie opatrenia. Vieme to určiť pomaly na ulicu presne! Počúvajme našich vedcov, ktorí toto tvrdia, a mohli by sme konečne slobodnejšie dýchať.“

POZÝVAM ŤA NA PIVO A PALIČKU DO NOSA Celé Slovensko strpelo testovanie nie preto, že by mali obsesiu vo vŕtaní sa v... Posted by Richard Sulik on Wednesday, November 11, 2020

Slabý Krajčí

Ďalším rozkolom a náznakom nespokojnosti je téma dofinancovania štátnej zdravotnej poisťovne. Vláda ju schválila bez hlasov ministrov zo Sulíkovej strany. Samotný minister hospodárstva na dnešnom rokovaní nebol.

Predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) kritizuje návrh opätovne dofinancovať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). Poslankyňa tvrdí, že minister zdravotníctva za OĽaNO Marek Krajčí je slabý minister, ktorý novú dotáciu navrhol bez diskusie s partnermi na poslednú chvíľu.

„Včera večer som sa dozvedela, že minister Krajči predložil na koaličnej rade ďalšie dofinancovanie štátnej VšZP o ďalších 100 miliónov. Pritom počas včerajšieho dňa som s ním niekoľkokrát hovorila a o tomto zámere nepadlo ani slovko. Zrejme, aby som nemohla upozorniť odbornú ani laickú verejnosť, čo sa to znova chystá,“ napísala poslankyňa v statuse na sociálnej sieti.

Zdôraznila, že o zámere dofinancovať štátnu zdravotnú poisťovňu ju Krajčí neinformoval, hoci s ním bola v kontakte. Koaličná strana SaS návrh na stredajšom zasadnutí vlády podľa jej slov nepodporila.

„Keby VšZP dodržiavala plány, nebolo by ju nutné dofinancovať,“ komentovala Bittó Cigániková s tým, že samotnú zdravotnú poisťovňu považuje za najmenej efektívnu.

Bittó Cigániková kvôli dofinancovaniu VšZP pomerne ostro kritizovala Krajčího a podľa nej nenašiel odvahu sadnúť si za jeden stôl. Na otázku, či je podľa nej Krajčí schopným ministrom, odpovedala: „Nie”.

Nekomunikácia je podľa poslankyne častá a minister neinformuje svojich koaličných partnerov. „Im sa darí odmietať akúkoľvek diskusiu a tváriť sa, že to robia pre akúsi fikciu o boji s niekým, ale to nie je realita,” hovorí.

Ďalších 100 miliónov?

Rovnako si myslí, že mať monopol je hrozbou. Dofinancovanie považuje za krok, ktorý otvára cestu unitárnemu systému. Rovnako kritizovala šéfa rezortu zdravotníctva preto, lebo podľa nej nekomunikuje.

Koaličná poslankyňa chce prísť na koaličnú radu s potrebou zvýšenia platby štátu za svojich poistencov. Zdravotníctvo sa má podľa nej dofinancovať, peniaze však majú ísť do všetkých zdravotných poisťovní.

Poukázala na to, že koronakrízou nebola postihnutá len VšZP, ale aj súkromné zdravotné poisťovne. Zároveň by podľa koaličnej poslankyne mali byť financie naviazané na konkrétny prínos či napríklad na časovú dostupnosť. VšZP dofinancovali aj v októbri, a to sumou 100 miliónov eur.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR