22. marec 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Schválili veľké ZMENY v PZP! Budú si musieť Slováci PRIPLATIŤ? Povinné zmluvné poistenie čakajú zásadné zmeny. Ako sa dotknú našich peňaženiek?

Vláda v stredu schválila návrh novely zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP). Ako upozornil server openiazoch.sk, novela by mala priniesť viacero zmien, ktoré by mali pozitívne ovplyvniť klientov poisťovní.

Navrhované zmeny

„Novela totiž podľa ministerstva napríklad zvyšuje limity poistného krytia a teda PZP bude automaticky kryť vyššie škody. Kým napríklad doteraz systém kryl škody na zdraví do maximálnej výšky 5,24 milióna eur, po novom bude tento limit až na úrovni 6,45 milióna eur,“ pripomína portál. Zvýšiť by sa mala aj maximálna hranica škody na majetku. Doteraz PZP pokrylo maximálne sumu 1,05 milióna eur, no po novom by to malo byť 1,3 milióna.

Podľa ministerstva financií totiž doterajší systém nebol jednotný, pričom každá poisťovňa si výšku škody určovala podľa svojich vlastných pravidiel. „Často sa preto stávalo, že poškodení boli nespokojní s priznanou výškou priznaného poistného a spory tak končili na súdoch,“ informoval prostredníctvom schváleného materiálu rezort.

Novela by tak mala priniesť jednotný mechanizmus, ktorý poisťovniam určí jasné pravidlá, podľa ktorých budú určovať výšku škody. Bude to v súlade s vyhláškou ministerstva spravodlivosti, ktorú využívajú aj súdy.

Úprava nastane aj pri sankciách

Zmeny sa dotknú aj sankcií, na ktoré si môžu nárokovať poisťovne voči klientom. "Často dochádzalo k prípadom, že klienti z objektívnych dôvodov (zdravotné problémy, pobyt v nemocnici a pod.) nestihli včas nahlásiť poisťovni poistnú udalosť alebo urobiť iný administratívny úkon a pre poisťovňu to bol dôvod na uplatnenie regresu (sankcie) voči poisteným,“ vysvetľuje rezort. Podľa navrhovanej zmeny už poisťovne v prípade preukázania objektívnych dôvodov nebudú môcť klientov sankcionovať.

Novinky sa týkajú aj zábudlivcov. "Ak napríklad klient zabudol alebo nemohol načas zaplatiť PZP (a to aj napriek tomu, že zmluva bola stále platná), poisťovňa mohla voči klientovi uplatniť regres (sankciu) na uhradené poistné plnenie aj vo výške 100 % vyplatenej náhrady. Takýto postup podľa MF SR nebol spravodlivý,“ uviedlo ministerstvo s tým, že po novom v takýchto prípadoch poisťovňa nebude môcť uplatniť sankciu, pričom klient bude aj naďalej plne krytý PZP.

„Faktom však je, že uvedené zmeny sa zrejme nejakým spôsobom premietnu aj do ceny povinného zmluvného poistenia. To priznáva aj samotné ministerstvo,“ dodáva portál openiazoch.sk.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk