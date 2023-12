27. december 2023 ELA Magazín Ona SEKERA za Hriadelovej 50-ku?! Známa moderátorka DLHUJE podniku za svoju párty TISÍCE eur! Populárna športová moderátorka TV JOJ Lenka Čviriková Hriadeľová si narobila hanbu! Týždenník Plus 7 dní priniesol informáciu, že známa tvár z televíznej obrazovky dlhuje za oslavu svojej narodeninovej párty.

Majitelia bratislavskej reštaurácie a penziónu na Kolibe sa už niekoľko mesiacov nevedia dostať k svojim peniazom za nezaplatený účet.

Čvirikovci boli ich zákazníci

Nie, nejde o pofiderných neplatičov, ktorí čosi v podniku skonzumovali a odišli bez zaplatenia. Ide o známu moderátorku TV JOJ Lenku Čvirikovú Hriadeľovú, ktorá u nich v septembri oslavovala okrúhlu päťdesiatku.

Ako detailne uviedli pre týždenník Plus 7 dní, od septembra sa neúspešne nevedia dostať k neuhradenému trojtisícovému úč­tu.

Otec Róbert a syn Henrich Lamprechtovci, ktorí sú majitelia podniku a s moderátorkou a jej manželom Petrom sa dobre poznajú, doteraz s nimi problém nemali.

„Chodievali sem na obed, na drinky a vždy všetko uhradili,“ povedal pre týždenník syn Henrich. „Preto, keď ma Peter požiadal, či by u nás mohli urobiť narodeninovú párty, ani chvíľu som neváhal.“

Hody na sekeru?

Pečené klobásky, rezne, šaláty, prosecco či vína a tvrdý alkohol. Aj takto honosne vyzerala oslova Lenky Čvirikovej Hriadeľovej pre pozvaných hostí. A keďže Lenka má blízko k športu a jej manžel je profesionálny futbalista, hostia si atmosféru užili aj pozeraním priameho zápasu medzi Slovenskom a Portugalskom.

Konečný účet sa vyšplhal na 2 820 eur s DPH. Kto by čakal, že celebritná dvojica ho doteraz neuhradila? Šokovaní a nemilo prekvapení ostali aj majitelia Koliby.

„No a odvtedy sa doťahujeme, aby nám zaplatili,“ prezradil Henrich. „Počítame každé euro, viete, aká je doba, veď len za vodu, plyn a elektriku platíme mesačne sedemtisíc eur,“ objasnil jeho otec.

„Tých takmer tritisíc eur nám chýba, za ten účet by som mal na mesiac uhradený plyn alebo elektrinu. Vopred sme vedeli, že to nedostaneme naraz, ale že peniaze budú Lenke strhávať z účtu. Zatiaľ sme však nedostali ani cent, iba výhovorky,“ hovorí Henrich.

Iba sľuby

„Také niečo sa tu v živote nestalo,“ konštatuje ďalej Henrich. Redakcii týždenníka poskytli majitelia podniku aj esemeskovú komuníkáciu s Lenkiným manželom, keďže oslavu zabezpečoval on. Viackrát ich vraj ubezpečoval, že peniazu už sú na ceste.

„Vtipné bolo, keď mi vysvetľoval, že nemôže prísť, lebo je pracovne v lese, kde sa stratil, alebo na firemnej akcii, z ktorej nemôže odísť,“ vymenúva Henrich opakujúce sa výhovorky, „a na druhý deň som sa dozvedel, že bol na oslave nejakej päťdesiatky. Najnovšia informácia je, že idú dovolenkovať na Kubu,“ povedal rozčarovane. Ako prípad uzatvára Plus 7 dní, majitelia sa už obrátili na právnikov a ak to bude nevyhnutné, budú sa súdiť. Peter Čvirik im pred Vianocami sľúbil, že všetko ide uhradiť, no stále sa tak nestalo.

