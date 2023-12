26. december 2023 ELA Magazín Ona FOTO: Svetová speváčka LP odhalila VZŤAH s novou láskou! Je ňou česká Miss Iveta Maurerová LP, vlastným menom Laura Pergolizziová, je americká speváčka s talianskymi koreňmi. Jej veľké hity znejú aj z éteru slovenských rádií a speváčka si našla lásku v našich končinách!

Americká speváčka LP, vlastným menom Laura Pergolizzi, sa dlho živila ako skladateľka a jej piesne spievali aj interpreti ako Christina Aguilera, Rihanna či Rita Ora.

No pred pár rokmi sa však LP podarilo preraziť aj ako speváčke s hitom Lost on You, ktorý sa objavil na jej rovnomennom štvrtom albume.

Priznala, že je lesba

Paradoxne práve pre tento megaúspešný hit ju podľa jej slov vyhodili z vydavateľstva, s ktorým v tom čase spolupracovala. „Často hovorím príbeh o tom, ako ma kvôli tejto nahrávke vyhodili z vydavateľstva. Úspech skladby bol preto pre mňa veľkým prekvapením. Pred Lost On You som napísala veľmi veľa skladieb, ale toto bolo prekvapenie, s akým úspechom sa stretla,“ uviedla LP pre TABLET.TV. Speváčka mala v roku 2019 vystúpenie ja v Bratislave.

Chlapčenský vzhľad útlej Američanky spočiatku možno u niekoho vzbudzoval rozpaky.

Jej hrudník zdobí veľká vytetovaná plachetnica, ktorá podľa jej slov znamená prijať život ako neustálu cestu vpred. „Nejde o to stať sa niečím a zotrvať v tom, ale stále znova a znova sa vyvíjať a rozvíjať.“

Hudobníčka je známa aj tým, že otvorene priznala svoju homosexuálnu orientáciu. „Vždy som pristupovala ku svetu s ohľadom na rovnocennosť a rozdielnosť. Nikdy sa obzvlášť neobmedzujem. Ani moja rodina to nikdy nerobila. Nemyslím si ale, že môj otec bol najotvorenejší a voľnomyšlienkar. Keď prišiel za mnou, povedal mi, rob si, čo chceš. Ale to neplatilo, pokiaľ išlo o zábavu. Ale vždy som si robila, čo som chcela,“ hovorí.

LP sa identifikuje ako rodovo neutrálna osoba, ale netrvá na tom, aby ju oslovovali ono. Po jej boku sa často objavujú krásne ženy. Aký je jej typ? „Sladké, krásne a vtipné,“ priznala v jednom rozhovore.

Láska s českou Miss

Kedysi vraj randila aj s mužmi.„Sú pre mňa príťažliví, len ich nepreferujem. Muži sú milí, ženy mi ničia život,“ dodala so smiechom. V roku 2017 ju jej priateľka a hudobníčka Lauren Ruth Ward dokonca požiadala o ruku. Namiesto svadby prišiel rozchod.

V roku 2020 sa zoznámila s krásnou Julietou Grajalesovou, keď si mexická herečka zahrala v jej videoklipe k skladbe How Long Can You Go. Známa bola hlavne z telenoviel a seriálov. Dlhé mesiace na sociálnych sieťach zverejňovali zamilované fotografie. Aj tomuto vzťahu však odzvonilo. Potvrdili to obe ženy vlani v júni na Instagrame. Bola za tým láska z Česka?

No a teraz prišiel šok! Iveta Maurerová, Miss Českej republiky 2018 zverejnila na Instagrame, podobne ako speváčka LP, romantické zábery z Londýna.

„Krásne sviatky a veľa lásky všetkým,“ napísala LP k fotke na Instagramne, kde ju sledujú dva milióny ľudí, s českou misskou a reportérkou Víkendových Raňajok Ivetou Maurerovou. „Veselé Vianoce a veľa lásky,“ zaželala svojim fanúšikom Maurerová.

Misska a speváčka sa zoznámili pri májovom predstavení speváčky LP v Raňajkách. Spoločne potom spolupracovali na tvorbe videoklipu k piesni Dayglow.

