12. január 2021 MI Politika Šeliga to už nevydržal: Toto je cesta do PEKLA!

Pondelok priniesol ďalšie kolo obvinení medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga ich prosí, aby už brzdili.

Na pondelkovej tlačovke premiér Igor Matovič prezentoval graf, podľa ktorého je minister hospodárstva Richard Sulík zodpovedný za 4 300 obetí na Covid-19, pretože nenakúpil včas testy. Kto vypracoval graf a ako sa dopracoval k takýmto číslam, nie je jasné.

Šéf SaS na to reagoval statusom, kde si pomohol kreslenou postavičkou Barta Simpsona, ktorý píše na tabuľu ako žiak za trest „Nehnevám sa na Igora, to Slovensku nepomôže.“ Premiér následne reagoval podobne. Juraj Šeliga (Za ľudí) sa na to už nedokáže pozerať.

To je cynizmus

Juraj Šeliga nazval svoj status na Facebooku „Prosím, brzdime všetci.“ Úprimne priznáva, že je mladý politik a veľa vecí sa ešte musí učiť. Napriek tomu nechápe správanie svojich starších kolegov v mimoriadne krízovej situácii.

„Dnes s údivom a hnevom sledujem vyjadrenia starších kolegov politikov okolo seba. Ako koaličných, tak opozičných. Prekrikujú sa kto je horší a kto za všetko môže, ako keby sa riadili pravidlom čím väčší cynik, tým lepšie,“ píše Šeliga.

Nepáči sa mu, že niektorí ponúkajú seba a svoje strany ako spasiteľov, ale zjavne nie sú schopní normálne spolupracovať a nachádzať riešenia. Medzi riadkami je jasné, že jeho výzva patrí najmä premiérovi Matovičovi a predsedovi SaS Sulíkovi.

„Starší kolegovia politici, prosím na chvíľu brzdime, lebo toto je nieže pre nás politikov, ale pre Slovensko ako krajinu, ktorú máme radi, cesta do pekla,“ apeluje J. Šeliga.

Na pondelkovej tlačovke I. Matovič okrem opätovného obviňovania R. Sulíka oznámil, že je odhodlaný znova zopakovať celoplošné testovanie obyvateľstva.

Ďalší problém?

Podstata sporov medzi premiérom a šéfom SaS sa točí najmä okolo nákupu testov a celoplošného testovania. Igor Matovič dlhodobo presadzuje opakované testovanie všetkých obyvateľov Slovenska ako svoj najlepší nápad a nie je ochotný sa ho vzdať.

Richard Sulík už koncom novembra uviedol, že SaS takýto plán nepodporí a presadzuje cielené testovanie v najviac zasiahnutých oblastiach. Rovnako sa vyjadrilo 25. novembra aj konzílium odborníkov, ktoré je poradným orgánom pandemickej komisie pri ministerstve zdravotníctva.

Epidemiológovia a infektológovia vtedy potopili Matovičov návrh plošne testovať celú krajinu ešte pred Vianocami. Ako dôvod uviedli, že by to odčerpalo energiu zdravotníkom, ktorí už aj tak nevládzu a oveľa efektívnejšie je testovať cielene.

Teraz premiér opäť vytiahol svoj starý nápad a v pondelok uviedol, že vláda predbežne schválila plán od soboty 23. januára začať celoplošné testovanie. Nikto vraj nebol proti, ale definitívne rozhodnutie ešte nepadlo. Je otázne, ako sa napokon zachová SaS.

Aj Juraj Šeliga z koaličnej strany Za ľudí aktuálne uviedol, že riešením je podľa neho „testovať ohniská, okresy a časti Slovenska podľa kapacít našich ťažko skúšaných zdravotníkov.“ Koalíciu tak čaká ďalšie ťažké dohadovanie, ako postupovať v boji s pandémiou.

PROSÍM BRZDIME VŠETCI Niekedy o sebe počúvam, že som mladý a mám sa čo učiť. Občas je to podrypnutie, občas je to...

