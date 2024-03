25. marec 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Siahneme hlbšie do peňaženky? Ambulantní lekári zvažujú zavádzanie POPLATKOV Podľa ambulantných lekárov potrebuje sektor získať viac peňazí. Nevylučujú preto aj zavádzanie poplatkov.

Ambulantným lekárom sa nepozdáva prerozdelenie financií na tento rok. Ako informoval server spravy.rtvs.sk, prijatá rozpočtová vyhláška im navýšila zdroje oproti pôvodnému návrhu o celkom 188 miliónov eur. Tvrdia však, že na chod ich sektora to ani zďaleka nestačí.

Podľa portálu dokonca nevylučujú zavedenie poplatkov v ambulanciách!

Stále to vraj nestačí

Pôvodne mali všeobecní lekári a špecialisti dostať miliardu a 682 miliónov. Napokon vďaka prijatej vyhláške aj so spracovanými pripomienkami by mali dostať o 188 miliónov eur viac. Podľa šéfa Asociácie súkromných lekárov Mariána Šótha to však nestačí.

„Z mínusových čísel sme sa dostali kvázi na nulu, čo je, samozrejme, nedostačujúca suma. Určite sú pre nás poplatky v zdravotníctve témou číslo jedna,“ povedal pre spravy.rtvs.sk.

Nedokážu pokryť náklady

Asociácia rozbehla rokovania so zdravotnými poisťovňami. Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová uviedla, že zdravotné poisťovne vyhlášku „pretavia“ do ponúk pre ambulancie. Ďalšie stanovisko tak zväz zaujme až potom.

„Pokiaľ rozpočet zostane taký, ako bol navrhnutý, tak ambulancie celkom určite nedokážu pokryť svoje náklady. Budú musieť hľadať iné spôsoby pokrytia svojej prevádzky,“ prezradila.

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) prevádzkuje 2-tisíc ambulancií. Poplatky navyše však odmieta. "Halabala poplatky vyberať nebudeme. Nepovažujeme to za správne ani etické. Sme za to, aby boli poplatky, ale musia byť legislatívne podchytené,“ uviedol prezident ANS Marián Petko.

Možno nájdu ďalšie peniaze

Rezort zdravotníctva chce preveriť, koľko a akých poplatkov dnes lekári vyberajú. "Okrem toho jedným dychom, ako pri schválení veľkého rozpočtu dodávam, že tento rok bude určite ešte potrebné sektor dofinancovať,“ povedala pre server ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Keby sa podarilo nájsť dodatočné financie, ministerstvo ambulanciám sľubuje ešte 98 miliónov eur navyše.

