2. august 2023 han Krimi SILNÝ náraz do stromu roztrhol auto na dve časti: ZÁZRAK, ako dopadol šofér! FOTO Hrôza, pozrieť sa na zábery vozidla, z ktorého zostal vrak. Vážna dopravná nehoda sa stala v okrese Nové Mesto nad Váhom.

„K dopravnej nehode došlo tak, že vodič vozidla Hyundai jazdil v smere od obce Moravské Lieskové na Nové Mesto nad Váhom. Po prejazde miernou ľavotočivou zákrutou pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, svojim schopnostiam a poveternostným podmienkam,“ píše polícia na sociálnej sieti.

Dostal šmyk

„Na mokrej vozovke za dažďa dostal šmyk. Prešiel do protismeru a následne mimo cestu vľavo do trávnatého porastu, kde pravou bočnou časťou vozidla narazil do stromu. Došlo k odtrhnutiu zadnej časti vozidla, pričom predná časť vozidla pokračovala po poli smerom na Nové Mesto nad Váhom, kde sa prevrátila na strechu,“ uviedla polícia.

Pýtate sa, ako dopadlo vodič? „51-ročný vodič vyviazol ako zázrakom len s ľahkými zraneniami. Nehoda je v štádiu objasňovania,“ uzavreli policajti.

AUTO ROZTRHLO NA DVE ČASTI. ZOSTALA Z NEHO KOPA ŠROTU. AKO DOPADOL VODIČ? ➡K takto hrozivo vypadajúcej nehode chodia... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Wednesday, August 2, 2023

