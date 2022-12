Zdroj: TASR/Ján Krošlák Silvester, aký si Slovensko nepamätá: Počasie sa na prelome rokov ZBLÁZNI! Netypické zimné počasie pokračuje a bude ešte gradovať. Čaká nás prelom rokov ako z iného podnebného pásma. 30. december 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Netypicky teplé decembrové počasie pokračuje a inak tomu nebude ani na začiatku blížiaceho sa roka. Teploty budú dokonca ešte stúpať a prelom roka tak poznačí naozaj netypické počasie.

Posledný deň v roku

Pred koncom roka by príliv teplého vzduchu mal do Európy zosilnieť a teploty by mali lámať rekordy hneď v niekoľkých európskych krajinách. A aj u nás. Informoval o tom portál iMeteo.

Silvester bude mimoriadne teplý a v niektorých krajinách západnej Európy môže byť aj neuveriteľných 20 °C. Veľmi teplo bude aj v Nemecku či u našich českých susedov. Na Slovensku bude posledný deň roka zamračené a môže aj spŕchnuť, vzduch však bude teplý.

„Silvestrovské teploty sa budú pohybovať na nadpriemerných hodnotách od 4 do 10 °C, avšak na juhozápade a v niektorých dolinách severného Slovenska, kde sa môže prejaviť fénový efekt, by mohlo byť aj teplejšie,“ konkretizuje iMeteo.

Ešte teplejšie

Na Nový rok by sa už zrážky na našom území nemali vyskytovať a oblačnosti bude taktiež o čosi menej. Prevládať by malo prevažne polooblačné až oblačné počasie s teplotami, ktoré sa budú pohybovať od 5 do 12 °C.

„Pozor však na to, že môže byť aj teplejšie, a tentoraz nielen v najteplejších oblastiach Slovenska. Fénový efekt bude výraznejší a paradoxne najteplejšie môže byť v tých obvykle najchladnejších oblastiach. Na Orave by sa teploty mohli dostať až na 15 °C. Len pre zaujímavosť, na poľskej strane Tatier budú teploty atakovať až 18 °C,“ uvádza portál.

Zdroj: Dnes24.sk